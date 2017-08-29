متى سيتعلم فينغر؟

لا شك أن الهزيمة الأخيرة لأرسنال أمام ليفربول كانت قاسية بمعنى الكلمة، خصوصا أنها تعيد إلى الأذهان هفوات شبيهة أمام أندية انجليزية وأوروبية في المواسم الماضية.

على كل المسؤلين في النادي تحمل ما يحدث، لكن ليس من العدل أن نحمل أرسين فينغر المسؤولية مع كل هزيمة، اللاعبون لهم دور كبير في ما حدث على ملعب انفيلد، هذه العبارات جاءت على لسان من كان يوما ألد أعداء أرسنال في الماضي القريب إنه غاري نيفل مدافع مانشستر يونايتد والمنتخب الإنجليزي الأسبق وأحد معاصري سجالات أرسنال ويونايتد في عصرهما الذهبي.

أرسين فينغر قاد موناكو إلى لقب الدوري الفرنسي والكأس خلال موسمين من توليه تدريب الفريق مطلع التسعينات قبل أن يرحل إلى اليابان ويكرر إنجازه مع ناغويا حيث انتشله من قاع الترتيب إلى الصدارة واللقب.

ومع بداية عهده مع المدفعجية منتصف التسعينات كانت صناعة اللاعبين أو اكتشاف المواهب سمة المدرب الناجح، وعلى ضوئها يتم الاستعانة بخدماته على عكس ما يجري حاليا حيث أصبح الاعتماد على اللاعب "المعلب" أي الجاهز.

ديفيد دين مدير التعاقدات في أرسنال آنذاك تعاقد مع أرسين فينغر لما يتمتع به من نظرة ثاقبة وموهبة فذة في اكتشاف المواهب وإعادة تأهيلها وما حققه مع ناديين مختلفين في أربع سنوات كدليل على ذلك.

أرسنال كان يلقب بالفريق الممل في عهد سلفه جورج غراهام، لكن فينغر كرر من جديد ما فعله مع نغويا وموناكو وجلب اللقب للفريق اللندني بأداء مختلف صاحبته المتعة والإثارة في موسمه الثاني، ليصبح أول مدرب أجنبي يحقق ثنائية الدوري والكأس المحلية بل الوحيد في انجلترا الذي أنهى موسما كاملا بدون خسارة في 49 مباراة.

اللاعبون أصبحوا يتهافتون على الانتقال إلى أرسنال في مطلع الألفية الثانية ليس من أجل المال بل من أجل مدربه، ولكن مع مرور الأيام ظهرت على فينغر نقطة ضعف وهي أنه كان يضع ثقته الكامله بمن هم ليسوا أهلا لها أو كما يقال اتقِ شر من أحسنت إليه. وهذا ما أشار إليه غاري نيفل في حديثه عقب استسلام بعض اللاعبين الكامل أمام ليفربول وهم تشامبرلين وأوزيل ورامسي وسانشيز أو كما ذكرهم نيفل بالاسم.

كل من ذكرهم نيفل تنتهي عقودهم الصيف المقبل ويرغبون في المغادرة ليس بسبب النتائج فقط لأنهم ببساطة جزء لا يتجزأ منها، ولكن من أجل المال أو الألقاب وهي التي من المفروض أن يحققها اللاعب قبل المدرب على غرار ما فعل قائد ليفربول السابق ستيفن جيرارد وألونسو في نهائي أبطال أوروبا أمام ميلان في 2005 عادوا بالنتيجة من 3-0 إلى تعادل وفوز باللقب والأمثلة كثيرة..

فينغر صنع وأهل عددا كبيرا من النجوم، ولكن ما إن تعلو الهتافات باسمهم أول ما يفكرون فيه نكران الجميل والمطالبة بالرحيل.

أنيلكا، أشلي كول، هليب، فابرغاس، نصري، سونغ وكان المعروف سونغ العم وقتها، أديبايور، فان بيرسي الذي قضى 10 سنوات تحت الإصابات ونصف موسم بـ30 هدفا طلب بعدها الرحيل إلى يونايتد محققا معه اللقب في أول موسم، ثم !!

اليوم هناك كتيبة جديدة تعيد المشهد ذاته، ترى من سمع بتشامبرلين، رامسي وبيليرين قبل أن يمنحهم فينغر فرصة الظهور لأول مرة، لكنهم الآن هم من يقودون حملة المطالبة بالرحيل.

الكسس سانشيز تخلى عنه برشلونة ولمع في ظل فينغر، وكذلك الحال مع أوزيل والقائمه تطول، لذلك السؤال يبقى: متى سيتعلم فينغر اتقاء شر من أحسن إليه؟

*خاص بالعربية.نت - رياضة