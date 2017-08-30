السوبر في الإمارات

القرار الذي أصدرته لجنة دوري المحترفين بتغيير موعد مباراة كأس سوبر الخليج العربي بين الجزيرة والوحدة، الذي كان مقرراً لها في 15 سبتمبر إلى يناير من العام المقبل دون تحديد اليوم، انعكاس لوجود ارتباك واضح من جانب اللجنة التي أعادت أسباب القرار إلى أمور تنظيمية وتسويقية من جانب الشركة المنظمة، وعندما يحدث ذلك التصرف في مثل هذا التوقيت وقبل بداية الموسم الكروي الجديد، فمعنى ذلك أن اللجنة لم توفق في عملية اختيار المكان والزمان كما أنها لم توفق أيضاً في عملية اختيار الشركة المتعهدة بتنظيم واستضافة مباراة السوبر.

إن حدوث مثل ذلك الموقف قبل بداية الموسم من شأنه أن ينعكس سلباً على البرمجة العامة للموسم الكروي، خصوصاً وأن مباراة كأس السوبر التي كان مقرراً لها في القاهرة بعد أسبوعين، تمثل ضربة البداية وتدشيناً رسمياً للموسم الكروي، وطالما أن اللجنة بدأت في البحث عن بدائل للحفاظ على برمجة بداية الموسم، فأن قرار إلغاء فكرة إقامة السوبر في القاهرة هو الحل الأمثل، على أن تقام المباراة داخل الدولة، الأمر الذي سيضمن للجنة المحترفين عدم الإخلال بأجندة الموسم من جهة، وستضمن نجاحاً أكبر للبطولة جماهيرياً وتنظيمياً وفنياً كذلك .

كلمة أخيرة

لجنة المحترفين أخطأت في التعاقد مع الشركة المنظمة ذاتها، التي سجلت فشلاً ذريعاً العام الماضي، والحل إقامتها في الإمارات.

*نقلا عن الرؤية الإماراتية