لا تظلموا أنمار مرتين

يخطئ أنصار نادي الاتحاد إذ يعتقدون أن بإمكان أي رئيس أن يعيد ناديهم في موسم أو اثنين إلى حيث كان بطلاً يتقدم الصفوف محلياً وقارياً، إذ كل الوقائع تشير من دون أي ضبابية إلى أن النادي ينتظره مصير مرعب.

من ينظر إلى رئيس النادي أنمار الحائلي يتصوره وهو يقف على سلسلة جبال من الديون المتراكمة، والفوضى الإدارية، والمشاكل الفنية، ولا دور له إلا القفز بين جبل وآخر؛ سعياً لحل قضية هنا، ومعالجة مشكلة هناك، إلى الحد الذي وصل فيه الحال إلى المثول أمام محكمة التنفيذ بجدة لأجل شكاوى من عدد من الشركات، وهو واقع لا تملك معه إلا أن تشفق عليه، وليس فقط تتعاطف معه.

المؤلم أكثر أن كل تلك القضايا لا تقف عند حد بل هي مفتوحة كصنبور مياه لا يغلق، وهنا تتضاعف المأساة، فأن يقول الرئيس الاتحادي الشاب بأن أمامه 57 قضية، ومطلوب من إدارته تسديد 108 ملايين ريال، ولم يتلقَ دعماً سوى 41 مليوناً فقط خلال الشهرين الماضيين وجميعها من والده، فكأني به يتعامل مع النادي كشركة عائلية خاسرة، وليس كياناً فيه من الشرفيين ورجال المال من هم قادرون على حل كل تلك القضايا لو أنهم أرادوا ذلك.

المحزن أن كل ذلك يحدث من أنمار وهو مكلف بالرئاسة لمدة عام، ما يعني أنه قد يدفع كل تلك الملايين، ويقوم بكل ذلك الجهد، ومن ثم عليه تسليم النادي لمن سيأتي بعده هانئاً مرتاحاً، وليس أي أحد، فهو سيسلم مفاتيحه لمن سيأتي لتملك النادي، لاسيما والخصخصة ستأتي لا محالة بنهاية الموسم، وهو وفاء لا يعادله وفاء.

في ظل هذا الواقع لابد أن يجد الحائلي وفاءً متبادلاً من أنصار ناديه، بأن لا يحملوه فوق طاقته، وأعني بذلك ألا يجعلوا تحقيق البطولات معياراً لنجاحه، ففي ذلك ظلم مضاعف، فهو مظلوم بالتركة الثقيلة التي ورثها، وسيكون مظلوماً بتلك المطالبات المجحفة.

يكفي أنمار نجاحاً أن ينهي فترته وقد عالج كل تلك المصائب، بل يكفيه أن يسهم في انتشال "العميد" من القاع الذي وصل إليه، وأن ينظف ساحته من كل ذلك العبث الذي حاق به؛ ليسلمه وقد وقف على قدميه قادراً على السير من جديد من دون عثرات؛ ليعود بطلاً لا يشق له غبار، وبذلك سيكون قد حقق البطولة الاتحادية الكبرى هذا الموسم.

*نقلا عن الرياض السعودية