سموم الفوز

تمكن المنتخب الإماراتي لكرة القدم من الفوز على شقيقه الأخضر السعودي، أحد أقوى منتخبات القارة الآسيوية، في التصفيات المؤهلة إلى مونديال روسيا 2018، ورفع الأبيض رصيده إلى 13 نقطة محافظاً على المركز الرابع في المجموعة الثانية.

نجاح الأبيض في إضافة ثلاث نقاط إلى رصيده في التصفيات وتسجيل هدفين في مرمى منتخب قوي، علامة جيدة يجب أن تستثمر وتحلل بدقة لمعرفة أسباب النجاح والاستفادة منها في المباريات الرسمية والودية المقبلة، مع الأخذ في الحسبان أن لكل مباراة ظروفها الخاصة.

بعد هذا الفوز، استخدم بعض العاملين في قطاع الإعلام الرياضي «تويتر» لبث سمومهم من خلال رسائل محبطة جداً قللت من جهود اللاعبين، وهذه الرسائل لها تأثير سلبي خطير على الروح المعنوية، خصوصاً أن اللاعبين يتابعون تويتر بشكل متواصل ويتأثرون نفسياً من حروفه المسمومة.

إدارة المنتخب مطالبة بمعالجة الآثار الناتجة عن الرسائل السلبية التي تخاطب لاعبي الأبيض بطرق مباشرة أو غير مباشرة، لأن المنتخب مقبل على تحديات كبيرة، منها أمم آسيا التي تقام في الدولة عام 2019.

في المقابل، جاءت الرسائل التي بثتها بعض الأندية المحلية على مواقع التواصل الاجتماعي إيجابية.

هناك رسائل أخرى من بعض الإعلاميين واللاعبين حملت روح الخير في حروفها، وأصحابها يستحقون الشكر والتقدير، لأنهم يدركون قوة الكلمة وسحرها وآثارها السلبية والإيجابية.

*نقلا عن الرؤية الإمارتية