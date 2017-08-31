«التطوير والبناء الجاد للكرة البحرينية!!»

لتطوير والبناء الجاد للكرة البحرينية، هو إحدى السياسات التي رسمها الاتحاد البحريني لكرة القدم على مدى السنوات الماضية، وواصل المضي قدمًا بها على نفس النهج في الدورة الانتخابية الحالية، حيث كان دعم، ونهج وأسس سعادة الشيخ علي بن خليفة آل خليفة رئيس الاتحاد، محورًا رئيسيًا في دفع حركة دوران عجلة التطوير الكروي المثمر وذلك حقق إنجازًا ملموسًا على جميع الأصعدة الفنية والادارية والتسويقية، ناهيك عن دور اللجان المشرفة على ذلك‘ والدور الجلي لتحقيق ذلك الإنجاز لما يمتلكه أعضاء اللجان لعنصري الخبرة التخصصية وعنصر الخبرة الاكاديمية، مما يمنح فرصة تحقيق ما تصبو اليه الاستراتيجيات.

إن الاهتمام بالجوانب التنظيمية للمنظومة الكروية ومن خلال المزج بين عناصر الخبرة وحماس الشباب‘ سيؤدي حتما وبشكل فعَّال إلى تحديث وتطوير أداء المنظومة الكروية البحرينية، فالجهود التي يقوم بها الشيخ خالد بن سلمان آل خليفة نائب رئيس الاتحاد للشؤون الفنية ورئيس لجنة المنتخبات، سيؤدي حتمًا لتحقيق مبتغى التطوير الذي تطمح اليه الكرة البحرينية، فالزيارات التي يقوم بها الاتحاد للأندية المحلية والساعية لحلحلة الصعاب التي تعرقل عمل الاندية على جميع المستويات تعد مبادرة جيدة تستحق التقدير، ناهيك عن تبادل الافكار بين الاطراف المعنية والتي تصب في مصلحة تطوير الكرة البحرينية.

إن العمل الاداري بأي موسسة يقوم على قاعدة بيانات متكاملة للتخطيط والتنظيم والمتابعة، وذلك بهدف توفر أداة متطورة تتضمن قاعدة بيانات شاملة ومتكاملة يتم تحديثها بصفة دورية تساعد على عملية متابعة التنفيذ، فهناك إدارة العمليات الفنية بالاتحاد البحريني لكرة القدم والتى يديرها الأخ عابد الانصاري، تقوم مشكورة بتنفيذ الخطط والبرامج المدرجة باستراتجية وسياسة الاتحاد، حيث تعد التقارير الدورية عن سير عمل العمليات، ويتم قياس نجاح أو قصور في التنفيذ والتحديات لتلك البرامج والتأكد من مساهمة كافة الجهات المعنية في تنفيذ الاستراتيجيات وتحقيق أهدفها، ومن أجل الحفاظ على المستوى المطلوب، لابد من الاستمرار في عملية التقييم والمراقبة للاستراتيجيات التى وضعها الاتحاد مع الاخذ في عين الاعتبار الاحتمالات المستقبلية والتنبؤ بالمخاطر على المؤسسات الرياضية من الانهيار ولما فيه صالح المنظومة الكروية.

وختامًا... للكلمة حق وللحق كلمة ودمتم على خير.

تهنئة رياضية

يسعدني أن أنتهز فرصة قرب حلول عيد الأضحى المبارك لأتقدم لحكومتنا الرشيدة والأسرة الرياضية بأسمى آيات التهاني والتبريكات، سائلاً المولى عز وجل أن يعيده علينا جمعيًا وعلى أمتنا العربية والإسلامية بالخير والبركة.. وكل عام وأنتم بخير.

*نقلا عن الأيام البحرينية