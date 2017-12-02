صناعة الرياضة في المملكة

يرجع عالم اجتماع الرياضة الهولندي ستوفيكس سبب ارتباط الرياضة مع المصالح الاقتصادية إلى احتلال الرياضة مكانة رفيعة في الحياة الاجتماعية وإن نظام الرياضة يقوم على دعائم اقتصادية تلبي الحاجة لتمويل الأنشطة والبرامج والأدوات، في المقابل يقوم المجال الرياضي بخلق عدد من الوظائف المهنية ودر الأرباح عبر الرعايات التجارية.

ما يحدث الآن في المملكة في القطاع الرياضي هو عمل منظم ومخطط له ويسير وفق خطة مدروسة ومعدة باحترافية كبيرة ويؤكد ما ذكرناه في مقالات سابقة من إيمان القيادة -حفظها الله- بالدور الهام الذي تلعبه الرياضة في النهضة الاقتصادية الهائلة التي تمر بها المملكة في ظل رؤية 2030.

ما يحدث هذه الأيام من عمل متسارع في مختلف الرياضات من استقطاب لبطولات في الملاكمة والشطرنج وإبرام اتفاقيات لإنشاء قلعة الحصن اليابانية الشهيرة وغيرها من الاتفاقيات يعني أننا أمام دخول الرياضة السعودية مرحلة الصناعة والعمل المنظم.

هذا العمل المنظم اقتصادياً يجب أن يتواكب مع تطوير سريع للأنظمة والقوانين والتي بلاشك ستخلق بيئة آمنة ومستقرة للمستثمرين عن طريق ارتباط جميع المنظومات ذات العلاقة والتي ترتبط مع بعضها بشكل مباشر وغير مباشر، والمدعومة وبشكل غير مسبوق من الدولة.

إن أهم الطرق لتطوير الأنظمة هو قوة ارتباط وتنسيق الجهات الحكومية المعنية والذي سيوفر السرعة والديناميكية في الأداء، والذي تتميز به الرياضة وفعالياتها المختلفة بحيث تعمل كمنظومة واحدة لتحقيق أهدافها ونجاحها وإيجاد حلول سريعة لجميع العقبات والمشاكل التي قد تواجهها.

*نقلاً عن عكاظ السعودية