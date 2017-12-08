اكتسب الشباب الإماراتي خبرات واسعة من تنظيم البطولات الدولية في مختلف الألعاب، خصوصاً اللعبة الشعبية الأولى، كما قدم أبناء البلد الإمارات للعالم بصورة تلقائية. هذه الصورة عبرت عن قيم هذا الشعب الطيب ورسالته السلمية وقبوله الآخر والتعاون معه في مد جسور الخير والتسامح والتعايش.

البطولات التي تقام على أرض الدولة رسالة إعلامية صادقة يقدمها الشعب الإماراتي، لا يتدخل فيها محرر ولا تضاف إليها بلاغة فارغة أو صياغة مزيفة.

من أجمل الرسائل التي بعثها الإماراتيون إلى العالم في مثل هذه البطولات، تلك التي تقدم المرأة الإماراتية المجتهدة إلى العالم، المرأة التي تعمل وتسهم في البناء والتربية وتضيف بعلمها وعملها قوة إلى المجتمع.

معظم البطولات الرياضية القارية والدولية التي أقيمت في الدولة كان للمرأة فيها إسهامات كثيرة ومتنوعة، وهذه الخبرات التي تكتسبها ابنة الإمارات ستكون لها خير عون عندما ترشح نفسها لمناصب خارجية في المؤسسات والاتحادات الرياضية.

كل بطولة تنظم على أرض الدولة لا بد من الاستفادة من دروسها، فهذه الأحداث الرياضية صقلت العديد من المواهب الإدارية المختصة في التنظيم والعمل التطوعي وخدمة الضيوف.

المرأة الإماراتية أصبح بمقدورها إدارة مشاريع رياضية محلية وخارجية بسبب الخبرات المنوعة التي اكتسبتها من مشاركتها في الأحداث الدولية.

نعم .. هي إماراتية وتستحق التحية.

*نقلا عن الرؤية الإماراتية