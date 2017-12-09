قوة.. إبداع.. قتال

فوز فريق الجزيرة على أوكلاند سيتي في افتتاح كأس العالم للأندية 2017 – الإمارات، لم يكن مفاجأة ولم يكن بعيداً عن الحسابات، لأن فخر أبوظبي يمتلك مواصفات الفريق القوي الذي بإمكانه أن يسعد جماهيره.

هذا الفوز له طعم خاص لأنه تحقق في بطولة عالمية يتابعها عشاق كرة القدم في كل أرجاء العالم، ومن حق لاعبي الفريق أن يعطروا سجلاتهم به وأن يكتبوا تفاصيله، فربما يصبح درساً لأجيال جديدة.

مطلوب من ممثل الكرة الإماراتية أن يقدم شخصيته أمام أوراوا الياباني الليلة، وإذا تمكن من تقديم هويته فإنه سيبقى في ذاكرة من يشاهد المباراة بصرف النظر عن النتيجة.

في كرة القدم، لا أحد يستطيع ضمان الفوز بين الفرق المتقاربة فنياً، لذا تلعب الجوانب النفسية دوراً مهماً في حسم النتائج، نأمل من إدارة فريق الفخر أن تعمل على هذا الجانب كثيراً، فالمطلوب من الفريق أن يؤكد هويته.

قوة وإبداع وانسجام وقتال حتى آخر لحظة، هذه هوية الفخر، وعشاقه يريدون أن يروا هذه السمات الليلة.

في الوقت الذي يؤدي فيه اللاعبون أدوارهم في الميدان، على المشجعين أن يلعبوا دوراً مهماً في المدرجات، وأن تكون أصواتهم جماعية حماسية تدفع مقاتليهم للذود عن أحلامهم بكل ما يستطيعون.

كونوا خلف الفخر في مهمته الدولية.

*نقلاً عن الرؤية الإماراتية