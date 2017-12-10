المونديال والرجال

كثيرون ممن سافروا لتغطية بطولات كبرى حول العالم، لا شك أنهم استوقفهم مثلي أمر المتطوعين من تلك البلدان الذين يجندون أنفسهم لخدمة بلدهم.. لا يهم العمل الذي أسند إليهم، وإنما المهم أنهم في تلك الدائرة، وأحسب أن الابتسامة التي كانت ترتسم على محياهم، كانت لأنهم في قلب وطنهم، ولأن وطنهم في قلوبهم، ولا تظن أنهم كانوا من الخاملين بلا عمل، وإنما كثير منهم أصحاب حيثيات اجتماعية، ومنهم من يتقلد مناصب مهمة، سواء من لا يزالون في الخدمة، أو من خرجوا على المعاش، وكان بعضنا يتفاجأ حين يعلم أن السائق المتطوع الذي يقله لاستاد كذا أو صالة كذا، هو مدير هيئة سابق أو موظف كبير، لكن تلك المفاجأة والدهشة تبددت بعد فهم المغزى والرسالة.

وقتها، وكالعادة، كنا نتحدث عن السنوات الضوئية التي تفصل بيننا وهؤلاء.. كان الأمر بالنسبة إلينا خارقاً.. كنا نظن تكرار الأمر في بلادنا أضغاث أحلام، لكن كل الأحلام تتحقق هنا.. الإمارات تلاحق العالم وأحياناً تسبقه، وفي كأس العالم للأندية، ضرب المتطوعون أكبر المثل في حب الوطن والتضحية من أجله، وأعداد الموجودين في دهاليز وكواليس البطولة، أكبر دليل على أن هذا الوطن يزخر بالمحبين المرابطين في انتظار إشارة.

في كأس العالم للأندية، هناك أكثر من سبعة آلاف متطوع، يعملون بلا مقابل، إلا حبهم لوطنهم الذي يزداد لحظة بعد لحظة، ويصدرونه إلى كل من حولهم محبة وفخراً، يتوزعون على مرافق البطولة، ينثرون فيها معاني سامية.. كل منهم عنوان لبلد يتسع صدره باتساع العالم.. كل منهم عنوان لأرض لا تعرف سوى الحب والسلام والإخاء.. كل منهم مصدر وحده للفخر.

لست في حاجة للحديث عن التطوع وثقافة التطوع والأعمال التي يقوم بها هؤلاء، ولكن أن يكون لدينا هذا الإقبال الكبير على القيام بتلك المهام، فهذا وحده جميل ورائع.. أن أعلم أن هيئة «متطوعين إمارات» تضم أكثر من ربع مليون شخص قاموا بتسجيل أسمائهم لدينا، جاهزون لتلبية النداء في أي وقت، فنحن أمام حالة مدهشة ومبهجة.. أن تتقدم 250 مؤسسة من الدولة للتسجيل في برامج التطوع تعرض خدماتها، واستعدادها للوجود في أي حدث، فذلك انعكاس لماهية الوطن.. عنوان لوطن اعتاد العطاء والبذل والمساندة، دون أن ينتظر المقابل.

أعتقد أن هذا الجانب واحد من أهم مكاسب بطولة كأس العالم للأندية، إنْ لم يكن المكسب الأكبر، ليس في مجرد وجودهم، ولكن أن يكون لدينا كل هذا العدد الذي يكتسب خبرات بهذا الحجم من بطولة كتلك، وأن يتمكن مجلس أبوظبي الرياضي من توجيه كل هذه الطاقات مجتمعة، دون حدوث لبس أو تداخل في الاختصاصات.. أن نجعل من حب الوطن عملاً جماعياً بهذا القدر وهذا التناغم، فهذا مؤشر للوطن أنه يجني ثمار الحب.

كلمة أخيرة:

من يعطي بلا مقابل.. هو من أخذ بلا مقابل

*نقلاً عن الاتحاد الإماراتية