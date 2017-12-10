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أسامة إسماعيل

صلاح وشركاه

إن التألق اللافت الذى صار عليه نجم مصر محمد صلاح مع فريقه ليفربول فى الدورى الإنجليزى ودورى أبطال أوروبا ، والمشاركة البارزة لمحمد الننى وكوكا مع فريقيهما أرسنال وبراجا حتى تصدرا مجموعتيهما فى الدورى الأوروبى ، يحيى الأمل بنسبة عالية فى أن يكون الأداء المصرى فى كأس العالم المقبلة مدعاة للاحترام والتقدير ، ذلك أن الأمر لا يتوقف على اللاعبين الثلاثة إذ أن صحفا إسبانية أشارت إلى أن تريزيجيه المشارك مع قاسم التركى صار تحت رقابة نادى فياريال ، إضافة إلى اختيار الموقع الإحصائى العالمى هورسكود لأحمد حجازى كأفضل لاعب فى وست بروميتش الإنجليزى هذا الموسم حتى الآن ، وقيادة عمرو جمال فيديست فى الفوز بكأس الدورى فى جنوب إفريقيا ، واستمرار تألق عمرو وردة فى الدورى اليونانى ورمضان صبحى مع ستوك سيتى الانجليزى وكريم حافظ مع لانس الفرنسى ، وثبات الحضرى وكهربا فى الدورى السعودى ، علاوة على مجموعة لاعبى الدورى المصرى ، كل ذلك يعزز هذا الأمل العالمى فى نفوس المصريين ، لا سيما بعد اختيار مدربهم هيكتور كوبر فى المركز الثامن ضمن قائمة أفضل 10 مدربين على مستوى العالم .. ترى هل بالفعل نستطيع ؟ .. قولوا يا رب.

*نقلاً عن الأهرام المصرية

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