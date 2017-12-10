قرعة متوازنة ..وفرصة سانحة

«نتطلع لأن يكون المنتخب الاردني النسوي لكرة القدم، أول المنتخبات العربية الذي يحقق انجاز بلوغ مونديال فرنسا 2019، وننظرالى ذلك بكل تفاؤل وثقة في ظل توفر الفرص والحظوظ».

بتلك الكلمات عبر الأمير علي بن الحسين، خلال حديثه بالجمعية العمومية لاتحاد غرب آسيا التي انعقدت في عمان الخميس الماضي، عن التفاؤل الممزوج بالثقة، عن طموح منتخب النشميات بالترشح الى المونديال، وهي الثقة ذاتها التي سادت أوساط كرة القدم الاردنية أمس بعدما أجريت قرعة النهائيات الاسيوية التي ستقام في عمان وتتضمن خمس بطاقات مؤهلة الى بطولة كأس العالم.

وباستعراض مجريات القرعة، فإن المنتخب النسوي الذي يرأس المجموعة الاولى سيرمي قفاز التحدي والاصرار بمواجهات تجمعه مع منتخبات الصين وتايلند والفلبين، بهدف حجز احدى بطاقتي التاهل الى الدور قبل النهائي، وفي حال تحقق ذلك، فإن الهدف الأهم يكون قد تحقق: الترشح الى مونديال فرنسا.

وتتضمن النهائيات الآسيوية فرصة اضافية تتمثل بمباراة تجمع صاحبي المركز الثالث في المجموعتين، وتؤهل الفائز الى المونديال، ما يؤكد أن حظوظ منتخب النشميات تبدو كبيرة، بمشيئة الله، لتحقيق الانجاز الكبير والتاريخي.

وفي الوقت الذي كانت القرعة تسحب أمس بحفل أنيق في البحر الميت، فإن منتخب النشميات كان يمضي بمسيرة تحضيراته الطويلة والمكثفة حيث يتواجد في تايلند لخوض مباراتين في الاطار الودي، وهي المسيرة الاعدادية التي ستعرف خلال الفترة المقبلة المزيد من التصاعد لبلوغ مستوى الجاهزية التي تؤهل للترشح للمونديال من بوابة المربع الذهبي للنهائيات الآسيوية، وبالعزيمة والاصرار والدعم الجماهيري المنتظر و-الواجب-، فإن الفرصة ستكون سانحة وبقوة .. والله الموفق.

*نقلاً عن الرأي الأردنية