الجزيرة فخر الإمارات

عندما أشرنا إلى أن نادي الجزيرة يقف على ناصية التاريخ قبل موقعة أوراوا الياباني بطل آسيا في ربع نهائي مونديال الأندية، فإننا لم نذهب إلى ذلك الوصف من باب المبالغة واختلاق الإثارة بل هي الحقيقة، وبالفوز على بطل آسيا بهدف مبخوت أصبح الجزيرة أول فريق إماراتي يصل للدور نصف النهائي لكأس العالم للأندية، وأول فريق إماراتي يتفوق على بطل أوقيانوسيا وآسيا، وأول فريق عربي سيواجه الفريق الملكي ريال مدريد بطل أوروبا في الدور نصف النهائي، فهل هناك مكاسب معنوية وفنية أكبر من تلك.

التاريخ يحتاج إلى من يسطر كلماته ويخلدها في سجلاته والعبور لسجلات التاريخ لا يأتي بالأمنيات بل من خلال الإصرار والعمل الجاد، وما قدمه الجزيرة في مونديال الأندية يؤكد على أن التاريخ لا يخلد إلا الأبطال وسجلاته لا يدخلها إلا أصحاب الإنجازات، وما حققه فخر الإمارات في مونديال الأندية تأكيد على أن هناك فارق كبير بين الحضور الشرفي في البطولة العالمية بحكم الاستضافة، وبين أن تثبت جدارتك وأحقيتك بتمثيل الوطن والدفاع عن اسم الإمارات في المحفل العالمي، وإقصاء بطل قارتين ومواجهة بطل أوروبا إنجاز غير مسبوق فتح أبواب التاريخ أمام الجزيرة، الذي يستحق لقب فخر الإمارات عن جدارة واستحقاق.

كلمة أخيرة

بعد ملحمة ربع النهائي هل يشهد التاريخ إنجازاً آخر لفخر الإمارات .. ولمَ لا.

*نقلاً عن الرؤية الإماراتية