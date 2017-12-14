احتراف عمر عبدالرحمن

لا أعتقد أن لاعب منتخبنا الوطني وصانع ألعاب نادي العين عمر عبدالرحمن سيخوض تجربة احترافية خارج أسوار الزعيم فيما تبقى من عمره الكروي، لأسباب كثيرة.

أولاً .. مع كل الاحترام والتقدير فإن الاحتراف في الخليج لن يطور اللاعب ولا يمثل إضافة لعمر كون المستويات متقاربة، والتواجد في أي دوري خليجي لن يفيد اللاعب ولن ينعكس بالفائدة على المنتخب.

إضافة إلى ذلك، إذا افترضنا أنه في طريقه للهلال السعودي فإن الهلال متواجد في دوري أبطال آسيا وفي مجموعة الزعيم، ومن الصعب جداً أن يمنح العين نجمه للهلال من أجل التفوق عليه في الآسيوية والفوز بها، علماً بأن العين دائماً ما ينافس على اللقب بكل قوة.

ثانياً .. بالنسبة للعروض الأوروبية، فإن المقابل المادي الذي يعرض على اللاعب لن يكون أكثر مما يمنحه العين لعمر، وبكل تأكيد لن يفكر اللاعب في الخروج من أجل مقابل مادي أقل.

إضافة إلى ذلك، لو كان عمر يفكر في الاحتراف وليس المقابل المادي، كان سيتواجد في القارة العجوز قبل خمس سنوات وليس الآن بعدما وصل لـ 26 عاماً.

ويبقى طموح اللاعب التواجد في كبرى الأندية الأوروبية، وليس الأندية التركية أو الخليجية، وما يحدث الآن من أخبار وتفاعل في وسائل التواصل الاجتماعي ما هي إلا زوبعة في فنجان.

اللاعب سيجتمع مع إدارة العين وسيجدد عقده، وسيستفيد من العروض والتقارير الإخبارية في رفع سعره والوصول إلى أفضل عقد، وانتهى..

*نقلا عن الرؤية الإماراتية