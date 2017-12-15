الفخر للشجعان

لم تنته مهمة فريق الجزيرة في كأس العالم للأندية 2017، بل إنها بدأت من جديد، بعد الصمود الأسطوري في وجه المفترس الأوروبي ريال مدريد. التألق أمام الفريق الملكي المرعب بأسلحته المدمرة وضع «فخر أبوظبي» ولاعبيه تحت الضوء العالمي. لم تكن المباراة سهلة على أقوى فرق العالم، بطل أوروبا، بسبب صلابة لاعبي الجزيرة وشجاعتهم وتحملهم المسؤولية.

بدأت البطولة الآن، لأن الفخر سيواجه باتشوكا غداً على ملعب مدينة زايد الرياضية من أجل المركز الثالث، وهذا المركز في مثل هذه البطولة العالمية يستحق التعب والكفاح.

فريق الجزيرة يحتاج إلى دعم جماهيري أكبر في هذه الملحمة، لأنها ستكتب تاريخاً جديداً لفريق محلي وللكرة الإماراتية بصورة عامة.

الجماهير الإماراتية تبدو سعيدة بنتيجة مباراة الفخر والملكي قياساً بما يمتلكه الفريق الضيف من نقاط قوة وتاريخ وألقاب ونجوم، وهذا الرضا دليل تقدير للجهود التي بذلها لاعبو الجزيرة في هذا المحفل الكروي الدولي.

مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع ستكون قوية لأن الفريق المنافس جاء لتحقيق طموحات جماهيره.

الثقة بفريق الجزيرة كبيرة وبقدرته على الاستفادة من التجارب الثلاث في هذا المونديال، فتلك التجارب أكدت أن «الفخر» يمتلك مقومات الفوز على الفرق الكبيرة مهما كانت خبرتها وقوتها، ويمتلك أيضاً ثقافة المباريات المعقدة.

الفخر لأبناء الجزيرة الشجعان.

*نقلا عن الرؤية الإماراتية