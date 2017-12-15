"الصالة الخضراء" تحتضن احتفالات المنتخب السعودي

تقيم الهيئة العامة للرياضة، يوم الاثنين 18 ديسمبر الجاري، احتفالاً خاصاً بمناسبة تأهل المنتخب السعودي الأول إلى نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا.

وعرفت السعودية الاحتفالات بإنجازاتها الرياضية لأول مرة في العام 1984 حينها عاد الأخضر من سنغافورة حاملا إنجازه الأول كأس آسيا.

ومع كل منجز أخضر، يبدأ الشعراء والملحنون والمغنون بإصدار الأغنيات التي تعبر عن حالة الفرح وتحرك السعوديون لها طربا.

الاثنين المقبل، ومع وجود عاشق الرياضة والفن تركي آل الشيخ رئيسا لهيئة الرياضة، قررت الهيئة العامة للرياضة أن يكون احتفالها مختلفا، ويعكس حجم المنجز الذي تحقق بوصول الأخضر إلى كأس العالم بعد غياب كبير، للمرة الخامسة في التاريخ.

سيكون مسرح الاحتفال الصالة الخضراء، والذي سيشمل عروضا غنائية، بحضور فنان العرب محمد عبده، وعبادي الجوهر، ورابح صقر، وراشد الماجد، والفرقة العالمية تو تشيلوز.

هذه الصالة الخضراء الواقعة في مجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي في الرياض تتسع لخمسة آلاف، ستكون مسرحا بالإضافة للحفلات الغنائية، لنخبة من نجوم الكرة العالمية.