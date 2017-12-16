ماوصل إليه النجم محمد صلاح المحترف فى صفوف ليفربول الإنجليزى ليس مصادفة بل جاء نتيجة تعب، وجهد من اللاعب بعد أن ترك المقاولون العرب، واحترف فى بازل ثم احترافه فيما بعد بالدورى الإنجليزي، مع تشيلسى ثم ذهابه إلى إيطاليا وعودته من جديد لانجلترا عن طريق بوابة

ليفربول حيث نجح فى أشهر عديدة فى أن يكون النجم الأول فى صفوف النادى الانجليزي، وخطف الاضواء من نجم منتخب السنغال ولاعب ليفربول ساديوماني، ولهذا جاء تتويجه بجائزة هيئة الاذاعة البريطانية (بي.بي.سي) مستحقا،وعن جدارة ليفتح له الطريق للتتويج بلقب أفضل لاعب افريقى فى جوائز الاتحاد الافريقى لكرة القدم (الكاف) التى ستعلن يوم الرابع من يناير المقبل فى العاصم الغانية أكرا.

صلاح هو ثالث لاعب مصرى وخامس عربى يفوز بجائزة هيئة الاذاعة البريطانية كافضل لاعب افريقى حيث سبقه من قبل نجما الأهلى محمد بركات عام 2005 ومحمد أبو تريكة عام 2008 كما أحرزها الجزائريان ياسين براهيمى ورياض محرز وكان لتتويج محمد صلاح «أبو مكة» ردود أفعال قوية على تويتر من جانب المصريين وزملاء النجم الكبير داخل وخارج المستطيل الأخضر.

عوامل كثيرة أدت إلى تألق صلاح، سواء مع منتخب بلاده الفراعنة بعدما نجح فى قيادة الفريق إلى مونديال روسيا بعد غياب 28 عاما عن هذا المحفل الرياضى الكبير أو مع ناديه السابق الايطالى روما أو ليفربول حيث صنع العديد من الأهداف وتسجيلها، وأصبح واحداً من أهم اللاعبين فى الدورى الإنجليزي.

وأنا أؤيد تصريحات كواسى ابياه المدير الفنى لمنتخب غانا الذى بعث رسالة إلى الارجنتينى كوبر المدير الفنى لمنتخب مصر محذرا ألا يعتمد اعتمادا كليا على محمد صلاح لحسم المباريات لمصلحته بعدما وصف منتخب مصر بانه فريق اللاعب الواحد بعدما ألقيت مفاتيح اللعب الهجومية على محمد صلاح، وأرى أنها وجهة نظر سليمة.

*نقلاً عن الأهرام المصرية