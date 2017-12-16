خطوة أخيرة أيها الفخر

مازالت جماهير الكرة الإماراتية مسرورة بنتائج وأداء فريق الجزيرة لكرة القدم في كأس العالم للأندية 2017 الإمارات، فقد أثبت الفريق أنه أهل للمواجهات الكبيرة، وأنه يمتلك عناصر مؤهلة لخوض غمار الملاحم الكروية الصعبة.

يحتاج فريق فخر أبوظبي إلى عزيمة أقوى عندما يواجه اليوم نظيره باتشوكا من أجل انتزاع المركز الثالث في هذه النسخة من مونديال الأندية، فالمهمة صعبة لكنها ليست مستحيلة، وكتابة تاريخ جديد للكرة الإماراتية يحتاج إلى حكمة في التعامل مع ظروف هذه المواجهة.

بعد فوزين حققهما في هذا المونديال وخسارة منطقية ومقبولة من ريال مدريد، أصبح لاعبو الفخر أكثر ثقة بقدراتهم وبما لديهم وما يمكن أن يقدموه في مباراتهم الأخيرة.

هذه الثقة التي اكتسبها الفريق من المباريات الثلاث كفيلة بتعبيد الطريق إلى أداء أفضل، فالجزيرة اليوم أصبح عالمياً بأدائه ونتائجه.

على الثعلب الهولندي تين كات أن يسترجع أهم تجاربه في كرة القدم من أجل اختيار طريقة مناسبة تُبقي الفخر تحت الأضواء وترفع أسهمه في سوق الكرة العالمية، وكذلك ترفع أسهم المدرب نفسه.

إنها ليلة الجميع، وعلى كل عاشق ومحب أن يؤدي دوره بكلمة أو هتاف أو حضور إلى الملعب وهذا هو الأهم، فالجزيرة اليوم يحتاج إلى جهود محبيه من أجل أن يكتب سطراً جديداً يستحق القراءة.

*نقلاً عن الرؤية الإماراتية