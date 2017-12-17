استطاع محمد صلاح فى فترة قصيرة أن يكون وجها مشرفا لمصر فى الساحة الكروية فى العالم..لقد حقق انجازات متتالية أمام اكبر النوادي الأوروبية واستطاع أن ينتزع لقب أحسن لاعب فى إفريقيا من خلال استفتاء هيئة الإذاعة البريطانية B.B.C ومحمد صلاح الشاب الريفى البسيط طاف فى رحلته فى البحث عن مكان فى أكثر من ناد ولم يجد فرصته فى الأندية المصرية الكبرى واتجه إلى الخارج ليصل إلى هذه المكانة على مستوى العالم..هو شاب متواضع بسيط فيه طيبة الريف المصرى العريق ولديه قدر كبير من الطموح والإصرار وقد ساعده ذلك على تطوير إمكانياته وتنمية قدراته وأصبح من السهل عليه أن يحرز الأهداف فى أى وقت وهذا توفيق من الله..وفى الفترة الأخيرة لمع اسم محمد صلاح وأصبح حديث الشاشات والأخبار والصحف لأنه فى كل مباراة يفاجىء العالم بإنجاز جديد ولعل هذا ما جعل النوادى الكبرى مثل ريال مدريد تسعى إليه ولاشك أن أمامه فرصا كبيرة فمازال فى بداية شبابه وتألقه..رغم اننى لا اهتم بالكرة كثيرا خاصة بعد أن عشنا عصر النجوم الكبار صالح سليم وأبو جريشة وعادل هيكل والضظوى والخطيب وحسن شحاته وابو تريكة وبركات وهذه الكوكبة من نجوم مصر الكبار فى كرة القدم إلا أن محمد صلاح كان أول لاعب مصرى يصل الى هذه المكانة وهذه الشهرة وهذا التميز فى مواهبه وقدراته..إن مصر الآن تفخر بأن لديها جيلا جديدا من اللاعبين الذين وصلوا إلى مستوى عالمى فى الأداء وهؤلاء يجب أن يهتم الإعلام بهم وينقل للشارع المصرى صورا من انجازاتهم..إن كرة القدم المصرية تستحق الآن اهتماما خاصا على المستوى العالمى خاصة أن مصر ستشارك فى العام المقبل فى مونديال 2018 فى روسيا وهى فرصة جديدة لإلقاء الضوء على شباب مصر الواعد والذى حقق شهرة كبيرة فى العالم الآن..إننى أتمنى من المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة أن تقوم الوزارة برعاية الشباب الواعد فى كل مجالات الرياضة وفى مقدمتها كرة القدم..نحن فى حاجة إلى هذه النماذج المشرفة مثل محمد صلاح لأنها مكسب كبير لشباب مصر أمام العالم .

*نقلاً عن الأهرام المصرية