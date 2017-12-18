مكاسب مونديالية

مكاسب لا تعد ولا تحصى تلك التي خرجنا بها نحن الإماراتيين من تنظيمنا للنسخة 14 لمونديال أندية العالم والثالثة التي تكون في ضيافتنا.

فمن الناحية التنظيمية أكدت الإمارات أنها لا تزال رقماً صعباً عند المواعيد العالمية، وما قدمه أبناء الإمارات في أبوظبي 2017 كان علامة فارقة في معايير التنظيم على الطريقة العالمية وبنكهة إماراتية خالصة، وإعجاب فيفا بتنظيمنا الثالث مقدمة لتقديم نموذج فريد من نوعه عندما تتوقف البطولة هنا للمرة الرابعة في العام المقبل.

مكاسب ممثل الوطن من المشاركة في البطولة العالمية لا تقدر بثمن، وأهم تلك المكاسب بروز مواهب شابه كتبت تاريخ ميلادها في بطولة عالمية، وأمام أفضل من يداعب المستديرة على الكرة الأرضية وفي مقدمتهم رونالدو أفضل لاعب في العالم لخمس مرات، والمفرح في تلك الأسماء الشابة التي انطلقت للعالمية من بوابة المونديال أن جميعهم خريجو أكاديمية الجزيرة، التي بدأت تحصد ثمار ما زرعته منذ سنوات وكان الحصاد وفيرا وغنيا ومدعاة للفخر، والحصول على المركز الرابع على العالم يعد إنجازاً غير مسبوق وحافز لأنديتنا في قادم الأيام، والأهم من ذلك كله أن الإمارات كانت تحت أضواء وأنظار عشاق المستديرة في مختلف بقاع العالم.

كلمة أخيرة

اللقب ذهب للفريق الأقوى والأجدر والفخر كل الفخر لنا نحن الإماراتيين بما حققه فخر الإمارات وأبناء الإمارات في مونديال أندية العالم.

*نقلاً عن الرؤية الإماراتية