دعوة لإنقاذ الزمالك

ربح أخيراً ومجدداً المستشار مرتضى منصور رئاسة نادي الزمالك، لكن ابنه خسر منصب نائب الرئيس، ومن ربح هو منافسه هاني العتال.

اليوم تشهد وسائل الإعلام المصرية، ونادي الزمالك طبعاً، صراعاً حاداً بين مرتضى والعتال، فالمستشار يزعم أن نائبه لا يستحق منصبه لأن عضويته في النادي مزورة، لكن المرجعية الأولمبية في مصر رفضت هذا الادعاء، مما عزز موقف العتال في مجابهة مرتضى.

يتولى المستشار رئاسة نادي الزمالك منذ سنة 2014، ولا يعقل أن يتولى تدريب الفريق الأول في هذه الفترة القصيرة، نحو 14 مدرباً، إنه رقم قياسي وسلبي بكل المعايير، وأغلب المدربين يعلنون الشكوى من رئيس النادي، وقيل إن المدرب البلجيكي المحترم فرانكي فيركاوترن تراجع عن تدريب الزمالك بسبب مشاكل رئيسه، مما اضطر النادي إلى التعاقد مع المدرب المونتينيغري المتواضع نيبوشا.

في فترة مرتضى، حقق الزمالك دوري مصر وكأس السوبر وكأس مصر مرتين، رغم هذه الأجواء غير المستقرة، فما بالكم لو تحقق الاستقرار في النادي!

نادي الزمالك، وأنا من مشجعيه المخلصين، هو نادٍ عربي وليس مجرد ناد مصري أو محلي، وجماهيره تغطي العالم العربي وأفريقيا، لذا فمن المنطقي أن يكون وضعه أفضل.

الرئيس مرتضى منصور، لا شك في حبه لنادي الزمالك وجهوده وإنجازاته، لكن المطلوب أن يقوم بدوره كرئيس للنادي فقط، ويحترم نتائج الانتخابات وتخصصات الآخرين، لا أن يكون الرئيس والمدرب والناطق الرسمي واللاعبين.

*نقلاً عن الرؤية الإماراتية