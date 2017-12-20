حارس تنحني أمامه الصعاب

عندما كان جزراوياً صغيراً، حدد أحلامه في عالم كرة القدم، وبناءً على تلك الأحلام راح يواظب على التدريب ويلتزم بتوجيهات مدربيه ويسعى إلى تطبيق معايير الاحتراف، لأنه يؤمن بأن تلك المعايير تعبّد له طريق النجاح المهني، وعندما انضم إلى أبيض الشباب، كان يتدرب بحماس، لا يتأخر ولا يتردد في تطبيق أي حركة يطلبها منه مدربه حينذاك سمير شاكر.

تدرّب مرتدياً النظارات لزيادة معدل التركيز وارتدى حذاء خاصاً لزيادة السرعة والتحرك باتجاه الكرة في الوقت المناسب. في إحدى معسكرات أبيض الشباب في ألمانيا، لم تمنعه الظروف الجوية والأمطار الغزيرة من التدريب، بل أثبت جدارة واضحة، كان مؤمناً بأنه ذات يوم سيحرس عرين المنتخب الوطني.

سلطان المنذري حارس مرمى الوصل ينضم إلى كتيبة الأبيض ليذود عن عرينه ويشارك زملاءه بهجة كأس الخليج العربي 23 التي تقام في دولة الكويت الشقيقة.

لعب المنذري هذا الموسم 1133 دقيقة قبل الالتحاق بصفوف الأبيض. هو مؤهل لأن يكون موهبة نادرة في حراسة المرمى إذا واصل الطريق لتحقيق ما تبقى من أحلامه، أي المزيد من العمل والتركيز على المضمون وليس الشكل، وتحمل مسؤولياته بصفته حارساً ليس من حقه أن يغفو في وقت يجب أن يكون فيه يقظاً.

المنذري شاب سعى لتحقيق أحلامه بالجد والاجتهاد، فانحنت أمامه الصعاب.

*نقلاً عن الرؤية الإماراتية