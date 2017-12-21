أساطير العالم في الرياض

أحيي كثيراً بوافر التقدير والاحترام، والابتهال بالتوفيق والسداد لكل من يستثمر المناسبات خير استثمار لمصلحة الوطن، وهذا ما جسده بامتياز تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة الرياضية السعودية في الاحتفال بتأهل المنتخب الأخضر إلى مونديال روسيا 2018.

كل دول العالم تتمنى التأهل لمونديال كرة القدم الذي يحظى بمتابعة الجميع في أصقاع المعمورة كأهم وأقوى وأجمل حدث رياضي ينتظره الجميع كل أربع سنوات.

وبالتأكيد لن يتوقف طموحنا عند التأهل، ولكنه من الأهمية بمكان وزمان أن نكون من بين أفضل 32 منتخباً في العالم، وعلم السعودية يرفرف في هذا المحفل الدولي الذي لا يضاهيه شيء رياضياً.

ومن الجميل واللائق استثمار المنجز على نحو غير مسبوق ومشاركة أساطير كرة القدم في عدد من الدول، وأساطير مجالات أخرى في هذا الحفل المبهر بالرياض، وعلى الصعيد الشخصي التقيت زملاء أعزاء مخضرمين انقطع التواصل معهم سنوات، وكذلك نجوم كرويون محليون وعرب غابوا عن المشهد بتوقف أقدامهم عن الركض.

هذا الحدث الرياضي يغدق على وطننا الكثير باستثمار النجوم في التعريف به وبتطوره وبمنجزاته وتفاعل شبابه نحو مستقبل مزهر بتوفيق الله.

وأعجبني التنظيم متجاوزين عن أية سلبيات بححكم عامل الوقت والعدد المهول من الضيوف من كل بقعة والتفاعل الجماهيري الذي ملأ مدرجات الصالة، والفعاليات المصاحبة والتنوع في جماليات الحفل الضخم وإطلاق عدة شعارات وأيقونات.

*نقلاً عن الرؤية الإماراتية