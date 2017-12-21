صفقات الشتاء فى القلعة الحمراء!!

ضع الجهاز الفنى لفريق الكرة بالنادى الأهلى عينه على مجموعة من اللاعبين تمهيداً لضمهم فى يناير المقبل «صفقات الشتاء» لتدعيم بعض المراكز التى وضح أنها تشكل ثغرات عديدة من خلال المباريات التى أداها الفريق فى الدور الأول من مسابقة الدورى.. ويؤكد حسام البدرى المدير الفنى أنه بحاجة ماسة للاعبين فى مراكز معينة هى حراسة المرمى ومدافع ولاعب وسط مدافع ورأس حربة.

الغريب أن الأهلى ضم مجموعة كبيرة من اللاعبين فى الموسمين الأخيرين، ولم يستفد إلا بواحد أو اثنين منهم على أقصى تقدير، والخوف أن يتعاقد مع مجموعة جديدة تجلس على دكة البدلاء ويتحولون إلى قنابل موقوتة بعد أن يجد اللاعب نفسه مجهولاً فى القلعة الحمراء التى كانت بالنسبة له حلماً تحول إلى كابوس يسعى للهروب منه فى أسرع وقت.

يضع مسئولو الأهلى أعينهم على محمد عواد حارس الإسماعيلى رغم الرفض القاطع للدراويش فكرة الاستغناء عنه ويأتى على لطفى حارس إنبى وإسلام طارق حارس طنطا كبديلين فى حالة تعثر انضمام «عواد».

ويعتبر محمود متولى قلب دفاع الإسماعيلى أحد أهم الأسماء التى يركز عليها الأهلى لسد الثغرة الواضحة فى هذه المنطقة بعد أن فشل الأهلى فى ضم محمود علاء نجم وادى دجلة السابق، الذى خطفه الزمالك قبل بداية الموسم وهو أبرز وأفضل لاعب فى هذا المركز حالياً.

وفى مركز لاعب الوسط المدافع «هاف دفندر».. المفاضلة بين محمد فتحى لاعب الإسماعيلى ومحمود عبدالعزيز نجم سموحة، أما رأس الحربة فالخيار بين عمر السعيد نجم الإنتاج الحربى وصلاح محسن مهاجم إنبى.

ورغم أن حسين الشحات نجم المقاصة هو أبرز لاعبى الدورى وأهم هدافيه، إلا أن «البدرى» أخرجه من حساباته، مؤكداً أن مكانه به عدد كبير من اللاعبين، وربما يكون ذلك صحيحاً ولكن على «البدرى» أن يعلم أن «الشحات» أعلى فنياً من كل الذين يتحدث عنهم ولم يستفد منهم.. وربما يكون سبب عدم اهتمامه بـ«الشحات» أن وكيل أعماله هو تامر النحاس الذى بينه وبين البدرى خلافات قديمة تجعله لا يتفاوض مع أى لاعب من طرفه مهما كانت نجوميته ومهما كانت حاجة الفريق إلى ضمه!!

ورغم أننى لست من أنصار تدخل الإدارة فى الكرة، إلا أن «البدرى» فى حاجة ماسة إلى مشورة من نجم مصر محمود الخطيب رئيس النادى الحالى حتى لا يضم الأهلى لاعبين ليس فى حاجة إليهم أو يفرط فى لاعبين يمكن أن يكون فى حاجة إليهم.. وفى الوقت نفسه يحتاج الفريق لغربلة اللاعبين الحاليين حتى لا يبقى داخل القلعة الحمراء لاعبون ليس لهم أى فائدة وكذلك يجب إتاحة الفرصة لمن تأتى له فرصة للاحتراف مثل مؤمن زكريا.

*نقلاً عن الوفد المصرية