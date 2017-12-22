عازفو الأوركسترا البيضاء

يكشف منتخب الإمارات الوطني لكرة القدم اليوم عن هويته الجديدة عندما يواجه شقيقه العماني على ملعب جابر الأحمد الدولي ضمن مباريات خليجي 23 التي تقام في دولة الكويت. ليس خافياً أن الأبيض مرّ بظروف غير مريحة بعد استقالة المدرب الوطني الناجح مهدي علي، منها صعوبة الحصول على بديل مناسب في الوقت المناسب والتعاقد مع الأرجنتيني باوزا، ومن ثم التنازل عن خدماته لصالح المنتخب السعودي إلى حين اختيار المدرب الإيطالي زاكيروني.

الأبيض في قلب الملحمة الآن وعليه أن يرمم ذاته وأن يستلهم من التجارب السابقة الدروس حتى يخرج بأفضل الفوائد من هذه المنافسة، فالمنتخب يضم نجوماً بإمكانهم أن يصنعوا الفارق ويسعدوا جماهيرهم بأداء ونتائج إيجابية.

يتوق عشاق الكرة الإماراتية إلى رؤية مقاتلين في الملعب يقاتلون ويكافحون طوال المباراة من أجل إسعادهم، فالأداء المقنع والحرص والتركيز عوامل تسعد الجمهور.

المنتخب العماني ليس سهلاً، لكن الأبيض في كل الأحوال يجب أن يكون الرقم الأصعب في الكويت، لأنه عنوان القوة والانسجام والفن والإبداع.

لاعبو الأبيض القدامى الذين يشكلون عموده الفقري وركائزه القوية والشباب الجدد بإمكانهم أن يشكلوا أوركسترا قادرة على تقديم أروع المعزوفات، فالعازفون يعرفون بعضهم البعض والجسور بينهم موصولة ومتينة.

جمهوركم ينتظر إبداعكم الليلة ويتلهف لسماع سيمفونياتكم الرائعة، فلتكن ليلتكم وليلة جماهيركم الوفية.

*نقلاً عن الرؤية الإماراتية