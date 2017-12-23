أزمة المايكروفوانات

في خطوة متوقعة شهدت أروقة خليجي 23 أزمة قبل ضربة البداية، سببها وجود عدد من القنوات غير مرغوب فيها للمؤتمرات الصحافية، ما دفع اللجنة المنظمة لبطولة كأس الخليج 23 لأصدار بيان رسمي أعلنت من خلاله توصلها إلي حل يرضي جميع الأطراف في المؤتمرات الصحافية المقبلة، تفادياً لحصول ما يعكر الأجواء بين الأشقاء الخليجيين، ويأتي بيان اللجنة المنظمة على خلفية انسحاب مدربي المنتخبين الوطني والسعودي ورفضهما حضور المؤتمرات الصحافية، نظراً لوجود مايكروفونات لممثلي قنوات غير مرغرب فيها، واتخذت اللجنة المنظمة قراراً بالإبقاء على مايكروفون وحيد في منصة المؤتمرات يحمل شعار البطولة، فهل تقضي تلك الخطوة بحل الخلاف أم أن الموقف سيزداد تعقيداً؟

الواقع يؤكد أن مسألة إبعاد جميع المايكروفونات في المؤتمرات الصحافية والإبقاء على مايكروفون وحيد وهو الخاص بالبطولة، لا يعتبر حلاً ناجعاً لأنه لم يحل المشكلة في ظل وجود وحضور ممثلي القنوات غير المرغوب فيها للمؤتمرات الصحافية، الأمر الذي ينذر بحدوث توتر جديد في قاعات المؤتمرات الصحافية، التي من الصعب أن تجرى في تلك الظروف وفي ظل حضور الأشخاص غير المرغوب فيهم كما أن مسألة اتخاذ قرار يمنع حضورهم للمؤتمرات من شأنه أن يعقد المسألة أكثر.

كلمة أخيرة

أزمة ما قبل الافتتاح حلها يكمن في عدم حضور الجهات غير المرغوب فيها للمؤتمرات، والإصرار على الحضور تعمد لاختلاق الأزمات.

*نقلاً عن الرؤية الإماراتية