كل المؤشرات تدل على رحيل عماد متعب من النادى الأهلى بعدما استبعده حسام البدرى المدير الفنى للفريق من حساباته تماما هذا الموسم أيضا حيث لعب الأهلى حتى الآن 12 مباراة لم يشارك خلالها متعب سوى دقيقتين فقط فى لقاء المصرى عندما دفع به فى الدقيقة الـ 88 .

متعب يشعر بحزن شديد على تجاهله، وفى الوقت نفسه يرى البدرى أن له الحق فى مشاركته أو لا وهذا يرجع للمدير الفنى للفريق، ولكن كل الدلائل تؤكد على رحيل متعب إلى الدورى السعودى خلال فترة الانتقالات الشتوية فى ظل اصرار اللاعب على عدم الاحتراف فى مصر، رغم العرض المغرى المقدم من نادى المقاصة لاحتراف اللاعب.

وأعتقد بأن متعب هو من أخطأ فى البداية بعدما أخرجه البدرى تماما من حساباته ليس فى الولاية الثالثة لحسام البدرى التى بدأت عام 2016 وحتى الآن ولكن منذ أن عاد البدرى فى ولايته الأولى عام 2009 حتى نوفمبر 2010 حيث شارك متعب بصورة غير منتظمة فى 17 مباراة أحرز خلالها 11 هدفا وفى الولاية الثانية للبدرى 2012/ 2013 اعتمد البدرى على مهاجم الفريق محمد ناجى »جدو« قبل أن يحترف فى هال سيتى الانجليزى فى يناير 2013 بعدها اعتمد البدرى على أحمد عبدالظاهر والسيد حمدى ولم يلعب متعب سوى فى 11 مباراة ولم يشارك متعب فى مباراة كاملة سوى أمام البنزرتى التونسى فى مايو 2013 ولعب 15 مباراة فى الموسم الماضي.

كل المؤشرات كانت تؤكد استبعاده من التشكيل الأساسى للفريق ومع هذا استمر وقبل التجديد لمدة عام واحد فقط وهو ـ اى متعب - يريد اللعب من أجل أن يعود لمستواه ويكون له مكان فى تشكيلة المنتخب قبل السفر إلى مونديال روسيا والحلم الكبير لتمثيل مصر فى هذا المحفل الرياضى الكبير.

البدرى يسعى إلى تحقيق الفوز والانتصارات ولهذا عانى معه فى اختياراته التى يلعب بها كل مباراة لأنه هو المسئول الاول من قبل ادارة النادى وجماهيره على تحقيق البطولات.

*نقلاً عن الأهرام المصرية