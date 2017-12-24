لا تهدروا الفرص

خسر منتخبنا الأزرق من السعودية في مباراة الافتتاح ولم تغضب الجماهير كثيرا بعد أن عاشت لحظات جميلة لن تتكرر بسهولة في حفل افتتاح «خليجي ٢٣» على ستاد جابر بحضور صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، حفظه الله، تفاعل 60 ألف متفرج داخل الملعب مع أحداث الافتتاح الجميل وبعد غياب سنتين عن الاستضافة والمشاركة الدولية، وكان بالفعل كرنفالا رياضيا أبدع فيه أبناء الكويت وأكدوا أننا قادرون على الإبداع.

ماذا حدث في مباراتنا مع الأخضر السعودي؟ حدث أننا أضعنا كل الفرص المتاحة لنا فيما استغل الأشقاء فرصتين وفازوا بعد أن لعبوا بشجاعة كما وصفهم مدربهم كرونوسلاف يورسيتش، لم يكن منتخبنا سيئا لكنه لم يكن حازما وأضاع كل فرصه وتاهت خبرة لاعبينا امام حماسة واندفاع المنافس فكانت الخسارة، ونحيي حقيقة جرأة وصراحة بوريس بونياك بأنه لم يستخدم التبديل الثالث لعدم وجود لاعب يستطيع تغيير النتيجة رغم وجود رأس حربة وهو فيصل عجب، فإذا كنت غير مقتنع به فهل جاملت في اختياره؟

٭ مباراتنا غدا مع الأحمر العماني تحتاج إلى تعديلات على القائمة الأساسية وتحديدا في الدفاع والوسط، وكنا ننتظر عطاء أكثر من المحترفين سلطان العنزي وفهد الأنصاري لكنهما كانا أقل اللاعبين عطاء والثاني لعب شوطين كاملين بلا حضور فعلي، علينا الفوز ولا غيره كي نعود للمنافسة في مجموعة قوية، نحتاج الى مدافعين لا يرتكبون أخطاء بسيطة ومثلهم لا يهدرون الفرص بسهولة.

*نقلاً عن الأنباء الكويتية