«الدرك» .. حاضنة الرياضة والإنجاز

تقف مديرية الدرك بشموخ واعتزاز وهي تؤدي من خلال منتسبيها كافة دورها الأمني بكل اقتدار، ما يعكس المستوى الاحترافي الذي يميز عملها، الأمر الذي يبعث دوماً الى الارتياح والفخر، وهو الشعور التي يداعب مشاعرك عندما تنظر الى رجل الدرك وهو يقوم بواجبه في الميادين كافة بكل إخلاص وجهد وطني مسؤول يرتكز على عشق الاردن، قيادة وشعباً.

.. وعلاوة على ذلك الدور المسؤول والمقدر والمطرز بـ حروف الفخر والاعتزاز، فإن مديرية الدرك دأبت على التفاعل مع كل قطاعات المجتمع المحلي وهنا يبرز الجانب الرياضي حيث الحضور الرائع واللافت لـ الدرك، وفي مختلف الالعاب الرياضية لتشكل إضافة مهمة ومتميزة ساهمت بتعزيز مسيرة الرياضة وارتقت بها بإنجازات عالمية.

ويسجل لمديرية الدرك احتضانها للعديد من الأبطال الرياضيين، -يصعب حصرهم في هذا المقال-، وقدمت لهم كل الدعم والرعاية والأهم من كل ذلك رفعت لديهم مؤشرات الأمان الوظيفي، الأمر الذي ساهم بإطلاق ابداعاتهم في الكثير من التظاهرات الرياضية العالمية.

في كبرى بطولات العالم، وفي عديد الألعاب الرياضية، ارتفع علم الوطن ورفرف فوق «سارية» الانجاز على انغام السلام الملكي، فيما بريق الذهب وتوهجه جعل المشاعر تمتزج بين الفرح والفخر ما ساهم بتعزيز قيم الولاء والانتماء للوطن الأنموذج.

هي تحية تقدير واعتزاز الى مديرية الدرك، الى مديرها اللواء الركن حسين محمد الحواتمة، الذي يوجه دوما نحو احتضان الرياضيين وتوفير كل دعم ورعاية لهم، وتحية الى منتسبي هذا الصرح الاردني الشامخ لجهودهم الجبارة وانجازاتهم التي سطع بريقها في فضاءات العالم.

*نقلاً عن الرأي الأردنية