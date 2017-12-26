النادى الأهلى صاحب الفضل على كل ابنائه فقد اعطاهم الشهرة والمال وحب الجماهير، ابتداء برموز النادى التتش ومرتجى والوحش وصالح سليم وحسن حمدى والخطيب فكلهم مدينون للفانلة الحمراء بما وصلوا إليه.

ويخطئ من يعتقد أنه اكبر من الأهلى أو صاحب فضل عليه لأن التاريخ علمنا ان اى مدرب يستطيع ان يحصل على بطولة مع النادى الأهلى بغض النظر عن الكفاءة فالسايس وطه اسماعيل وأنور سلامة وشوقى عبد الشافى ومحمد يوسف كل هؤلاء حصلوا على بطولات مع النادى الاهلى وفشلوا فى الحصول على بطولة عندما تولوا تدريب أندية أخري.

وقد توقفت كثيرا امام سياسة البدرى مع أولاد النادى الأهلى، خاصة حسام غالى الذى ترك له الساحة واحترف بالنصر السعودى وعماد متعب واحد من أفضل رءوس الحربة فى تاريخ الكرة المصرية ولكن ذلك لم يشفع عند البدرى الذى يتعامل معه بأسلوب لا يليق بنجم كبير.

الأرقام تشير إلى نجاح الأهلى مع البدرى فقد حصل على بطولتى الدورى والكأس ولكن هذا الانجاز مع الأهلى فقط لان البدرى فشل مع انبى وأهلى طرابلس والمنتخب الأوليمبى وخسر بطولتين مع الأهلى فى شهرين هما البطولتان العربية والافريقية أى ان الفضل الذى وصل إليه يحسب للنادى الأهلى وليس كفاءته.

وكان على البدرى ان يرد الجميل للأهلى والكرة المصرية التى هى فى حاجة لوجود لاعب فى حجم عماد متعب فى كأس العالم إذا احسن اعداده من خلال ناديه ومشاركته بدلا من مشاركة انصاف المحترفين الذين ارتدوا فانلة الأهلى فى غفلة .

ما يفعله البدرى فى الأهلى يضر بالكرة المصرية فقد تعاقد مع خيرة لاعبى الدورى امثال محارب وميدو جابر وهشام محمد وعمرو مرعى وغيرهم ولم يشاركوا فى المباريات وكأنه تعاقد معهم لاستكمال القائمة وللأسف لا أحد يحاسبه لكن لا نستطيع ان نقول سوى «الله يسامحك يا بدرى على ما تفعله».

*نقلاً عن الأهرام المصرية