الأبيض بلا نكهة

واصل منتخبنا الوطني ظهوره بالمستوى الضعيف تحت إدارة الإيطالي ألبيرتو زاكيروني، الذي يصر على أسلوب لعبه الجديد مع الأبيض.

من المؤسف أن يظهر المنتخب بهذا الشكل المشتت والضعيف، والذي لا يرتقي لفريق يطمح للمنافسة على لقب كأس آسيا 2019، ولو استمر إعداد الفريق لمدة خمس سنوات.

كما ذكرت في المقال السابق أن تصريحات الإعداد للآسيوية، هي لإبعاده الضغوطات والمسؤولية عن المنتخب واتحاد الكرة وعدم تحمل هذا المستوى الضعيف.

الأبيض التزم الحذر أمام المنتخب السعودي أكثر من اللازم، ولَم يثق زاكيروني بقدرات لاعبيه، ومنح الأخضر هدفه بالخروج متعادلاً، ووضعنا في موقف صعب أمام منتخب الكويت الذي يلعب من دون أية ضغوطات.

حتى الآن الخطة غير مناسبة، والفريق بلا طعم وبلا أي لون، والمستوى ضعيف للغاية، ولا يوجد من يحاسب زاكيروني لغياب اللجنة الفنية في الاتحاد.

المشكلة تكمن في أنه مهما انتقد المحللون مستوى المنتخب وأداء زاكيرني، فإن الاتحاد لن ينظر لهم بعين الاعتبار، وسننتظر الفشل مثلما نفعل كل مرة، وعقبها تخرج تصريحات ذَر الرماد في العيون.

المنتخب ضعيف والتشكيلة سيئة وأسلوب لعب المدرب متحفظ جداً، وبهذا الأسلوب لن نحقق الخليجية ناهيك عن أحلام آسيا.

*نقلا عن الرؤية الإماراتية