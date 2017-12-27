جمهور الكويت مثير ومبهر

أبهرني جداً الجمهور الكويتي في أول جولتين من خليجي 23 بحضوره الكبير وتفاعله المثير مزيناً المدرجات بالأعلام الزرقاء ومحفزاً لاعبي المنتخب بالبقاء في صلب المنافسة، لكن نجوم الأزرق خسروا الرهان في أول مباراتين على التوالي، ربما أنها المرة الأولى التي تواجه بطل الخليج الأكبر، وبقيت له مباراة أمام منتخب الإمارات لحفظ ماء الوجه، في حين يطمح الأبيض للفوز وضمان التأهل.

وفي هذا المقام أملنا كبير في الجمهور الكويتي بأن يواصل حضوره تحفيزاً للمنتخبات الأخرى وأهمية دوره في إنجاح الحدث احتفالا بعودة الرياضة الكويتية شرعياً، وعدم التأثر بخروج المنتخب المضيف.

الجميع يقفون على خط واحد انسجاماً مع هذا الحدث الذي شعاره «حمامة السلام»، والكويت عن بكرة أبيها تعيش أياماً خاصة جداً وهي تحتضن أشقاءها في العرس الرياضي الخليجي الأهم، باهتمام مباشر من أميرها الشيخ صباح الأحمد، الذي شرّف حفل الافتتاح واحتفى بالضيوف يتقدمهم رئيس فيفا إنفانتينو.

الجميع جاءوا للكويت لإنجاح دورة الخليج، والتناغم مع حرص أميرها وشعبها على أن يسود الحب والوئام أجواء البطولة، ومن شأن الإعلام أن يمنح الجمهور الوفي المحب جداً لكرة القدم حقه، والأكيد أن أمير الكويت ومسؤولي الرياضة أكثر حرصاً بفتح المدرجات مجاناً تكريماً لهذا الجمهور واحتفاء بكل الضيوف.

ولا بد من تفاعل الجميع بما يعزز قيمة هذه المناسبة الغالية وأهميتها، ورفع مستوى ما تبقى من مبارياتها.

*نقلا عن الرؤية الإماراتية