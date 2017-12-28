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27 ديسمبر 2017

الخميس 9 ربيع الثاني 1439 هـ - 28 ديسمبر 2017
الخميس 9 ربيع الثاني 1439 هـ - 28 ديسمبر 2017
الخميس 9 ربيع الثاني 1439 هـ - 28 ديسمبر 2017
الخميس 9 ربيع الثاني 1439 هـ - 28 ديسمبر 2017
الخميس 9 ربيع الثاني 1439 هـ - 28 ديسمبر 2017
الخميس 9 ربيع الثاني 1439 هـ - 28 ديسمبر 2017
الخميس 9 ربيع الثاني 1439 هـ - 28 ديسمبر 2017
الخميس 9 ربيع الثاني 1439 هـ - 28 ديسمبر 2017

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