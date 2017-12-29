يا حبنا لكم يا أهل الكويت

قدمت الكويت استضافة استثنائية للنسخة الـ 23 من بطولة خليجي على الرغم من ضيق الفترة الزمنية بعد رفع الحظر عن الأزرق من قبل فيفا.

بعيداً عن نتائج المنتخب الكويتي والتي تعتبر طبيعية نظراً لغياب الفريق عن اللعب الدولي في آخر عامين ونصف، لكن الكويت قدمت نسخة مميزة في كل الأصعدة.

البداية بالافتتاح المميز والحضور الجماهيري الأنيق، بجانب توفير جميع التسهيلات لجميع من حضر للبطولة، بدون تمييز.

أيضاً نشكر الجماهير الكويتية التي شجعت الأبيض في خليجي 23، والحمدلله يمتلك منتخبنا قاعدة جماهيرية مميزة في الخليج وهذا محبة من فضل الله.

الجماهير الكويتية، وعبر تصريحات إعلامية، جسدوا معاني الأخوة والحب الذي يكنه الكويتيين لنا، نفخر بوجودنا معكم وحقاً سعداء باستضافتكم للعرس الخليجي.

وبحسب المتابعات فإن القائمين على أمر التنظيم يعملون طوال 24 ساعة، لمساعدة المنتخبات والبعثات الإدارية والإعلامية وأيضاً الجماهير، بكل ترحيب ومودة والابتسامة هي العنوان الدائم لأشقائنا الكويتيين.

شكراً يا كويت .. أتحفتمونا بهذا الكرم الفياض والذي ليس بجديد عليكم ونتمنى لكم وللأزرق كل التوفيق مستقبلاً.

*نقلا عن الرؤية الإماراتية