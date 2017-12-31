الأخضر استفاد من خليجي 23

بالتأكيد كان بالإمكان أفضل مما كان لمنتخبنا الأخضر والتأهل للدور نصف النهائي في دورة الخليج الـ 23 في الكويت، دون أن أهضم حق المنتخب العماني الذي قدم مهر الوصول لهذا الدور بالعمل والكفاح وعوّض خسارته أمام الإمارات بتجاوز الكويت ثم السعودية.

عمان مع الإمارات والبحرين والعراق تأهلوا بجدارة واستحقاق دون منغصات، بل إن البطولة حققت الكثير من الإيجابيات وعوامل النجاح بما ينسجم مع شعارها (حمامة سلام) احتفالاً بعودة الكويت إلى شرعيتها رياضياً، وزاد في الجمال مثلما ذكرت في مقال سابق الجمهور الكويتي المبهر والرائع حضوراً وتفاعلاً، وبالتأكيد خسرنا المنظم مبكراً لكن الحياة الكروية وشعار الحب والراحة واضحان بجلاء من خلال ما نتابع إعلامياً، عدا بعض من ابتليت بهم برامج الفضاء بإثارة مبتذلة ممن امتهنوا السماجة!

في سياق حديثي اليوم عن الأخضر الذي ودع بعد خسارته من عمان، حقق فوائد أكثر من المتوقع ببروز ببعض اللاعبين في منتخب لم يلعب أية مباراة ودية وبمدرب تسلم المهمة قبل عشرة أيام من الانطلاقة ولاعبين أغلبهم من بدلاء الأندية، ومع ذلك ربما تأهلنا لو أن المدرب بدأ مباراة عمان ببعض اللاعبين الذين شاركوا بدلاء، ولكنه واصل إشراك لاعبين لأول مرة في مباراة حاسمة.

البعثة برئاسة نواف التمياط وإدارة محيسن الجمعان عادت من الكويت محققة الأهداف التي رسمها مسيرو الرياضة ضمن برنامج الاستعداد لمونديال روسيا 2018، وهذا جميل ورائع.

*نقلاً عن الرؤية الإماراتية