ظاهرة نادرة في الدوريات الأوروبية

لا شك أن غالبية الدوريات الأوروبية تلقى المشاهدة والمتابعة والاهتمام لدى عشاق الكرة في العالم أكثر من الدوريات والبطولات الكروية الأخرى، ويبدو أن هناك ظاهرة في هذا الموسم لفتت الانتباه وفقا للمعطيات التالية في أهم هذه الدوريات:

الدوري الإسباني، وهو من أهم الدوريات المتابعة وفيه فريق برشلونة في المقدمة بفارق 9 نقاط عن أقرب فريق منافس له أتلتيكو مدريد، حيث يبلغ رصيد برشلونة 45 نقطة ولأتلتيكو 36 نقطة، فيما يبتعد برشلونة عن غريمه التقليدي ريال مدريد بفارق 14 نقطة وله 31 نقطة.

ويعد الدوري الإنجليزي من أعرق الدوريات الأوروبية وقبل المباريات التي جرت أمس السبت، يتصدره فريق مانشستر سيتي وله 58 نقطة بفارق 15 نقطة عن مانشستر يونايتد وله 43 نقطة.

وبالنسبة للدوري الفرنسي يتصدره فريق سان جيرمان وله 50 نقطة ويتقدم بفارق 9 نقاط عن فريقي موناكو وليون.

ويعد الدوري الألماني من أكثر الدوريات الأوروبية استقرارا وفيه فريق يتقدمه بايرن ميونخ وله 41 نقطة بفارق 11 نقطة عن فريق شالكه وله 30 نقطة.

ويبدو وضع الدوري الإيطالي مختلفا حيث يتصدره فريق نابولي وله 48 نقطة بفارق 4 نقاط عن يوفنتوس وله 44 نقطة "له مباراة خاضها أمس".

هذه الظاهرة نادرا ما تحصل لأن الدوريات الأربع الأولى سيحسم فيها الصراع مبكرا قبل نهاية مرحلة الاياب بوقت مبكر، ما قد يفقد البطولات قوتها وإثارتها وتنذر بتتويج مبكر للأبطال بعكس الدوري الإيطالي الذي يبدو أنه سيكون أكثر شراسة لأن المنافسة فيه محتدمة بين 3 فرق على الأقل وبفارق بسيط في النقاط.

إن كل هذه الدوريات ممتعة لعشاق الكرة في بلدانها وفي العالم لأنها أصبحت جزءا رئيسا من برامج حياة الإنسان المعاصر ولهذا تلقى هذا الزخم الإعلامي.

*نقلاً عن الغد الأردنية