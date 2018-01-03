توقيت فكرة دعم الأندية لم يكن مناسبا في ظل الارتفاعات المالية التي ستغير كثيرا من التزامات الناس ماليا.

ولا شك ان نسبة الحضور الجماهيري سوف تتأثر بتلك الارتفاعات حتى في ظل توحيد قيمة التذاكر.

وسوف يتأثر الحضور الجماهيري كما هو واضح بنتائج الفرق ذات الأغلبية الجماهيرية فالنصر والاتحاد وقد ينضم اليهم جماهير الأهلي تستشعر بأن الفريق الهلالي هو الأقرب للقب الدوري.

الرهان بالحضور الجماهيري دائما على الفرق الأربعة الكبيرة الهلال والنصر والأهلي والاتحاد وغياب جماهير ثلاثة من الأربعة سوف يكون له تأثير كبير على المباريات والمستوى الفني العام للدوري.

وقد حفزت هيئة الرياضة الحضور الجماهيري بتقديم جوائز عبارة عن عدد ٢٨ سيارة في الجولة القادمة وهو محفز قد يشجع بزيادة الحضور ولا بد من النظر الى عامل النسبة والتناسب في المباريات فهناك مباريات لا يتجاوز حضورها ٥٠٠ مشجع ومباريات حضورها ٥٠٠٠ مشجع، فكيف نضع نفس الجائزة ونفس العدد وهناك اختلاف بالعدد الكلي في المباراتين؟

إذا كان الهدف من تعاقد الأهلي مع الحارس محمد العويس لحاجة الفريق له في ظل ان الأهلي يعاني كثيرا من مركز الحراسة فإن الأهلي لم يتغير كثيرا بل ان الأهلي مع حارس مرماه ياسر المسيليم كان أفضل والأفضل لا يفكر بجلب لاعب لمركز يشغله حارس متميز.

هناك اخبار لا نعلم مصداقيتها تتحدث عن انتقال المسيليم واعتقد في ظل الضغوط التي تواجه الادارة الأهلاوية فإن الاستفادة من انتقال المسيليم سيكون قرارا جيدا فكلما كان المسيليم احتياطيا مع انخفاض مستوى العويس أو خسارة الأهلي شكل ذلك عبئا وضغوطات على الادارة الأهلاوية.

اعتقد ان محمد العويس حارس متمكن وجيد ولكن الفترة التي حدث فيها موضوع انتقاله الى انتهاء وصدور القرارات كانت فترة صعبة جدا عليه سببت له عدم التركيز والقلق.

في كل الأحوال فإن وجود التنافس بين اللاعبين امر إيجابي لأي فريق ولكن التنافس لا يكون وفق التعاقد مع لاعب ليس الفريق بحاجة اليه خصوصا في مركز حراس المرمى فالعادة الحارس يطول بالملعب مع المحافظة على مستواه.

المحير بالأمر ان هناك تعاقدات تمت لحراس مرمى لم تحقق مبتغاها فهل تعاقد الهلال مع الحبسي من اجل دكة البدلاء؟ وهل تعاقد الاتفاق مع حارس أردني دليل على انه ارتكب خطأ بالتعاقد مع الكسار وفق مبلغ كبير جدا؟

قد لا يكون القصور في الحبسي فهو واحد من أفضل الحراس وقد يكون لهبوط الكسار بسبب هبوط المستوى العام للفريق ولكن من المهم ان تكون هناك حاجة لمثل تلك التعاقدات وليس لمجرد إثبات قوته ومكانه.

*نقلا عن اليوم السعودية