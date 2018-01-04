أسعار التذاكر أهم قرار

بما أن الجماهير هي عصب نجاح المباريات ولها دور مؤثر في رفع مستوى الإثارة وجمال المدرجات، فإن قرار تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة السعودية بتخفيض الحد الأعلى لأسعار تذاكر الدرجة الموحدة إلى 20 ريالاً بدلاً من 50 ريالاً، هو الأهم والأقوى والأجرأ بعد التراجع المخيف جداً هذا الموسم وآخر مثال مباراة كلاسيكو النصر والأهلي، حيث لم يصل العدد إلى (ثلاثة آلاف)!!

وأذكر جيداً قبل أربعة مواسم بعض المباريات لم يحضرها 50 مشجعاً ..!! ومع ذلك كانت الأندية تتنافس على رفع الأسعار، خصوصاً المهمة منها والحاسمة أو حين تستضيف الأندية متوسطة المستوى فرقاً جماهيرية دون تدخل رسمي.

وفي هذا الجانب كتبت كثيراً وتحدثت وآخرون غيري عبر البرامج عن أسباب تراجع الحضور الجماهيري وأقواها تأثيراً أسعار التذاكر ومواقع بعض الملاعب وبيئتها وعدم استخدام أرقام المقاعد، والأعمال المستمرة في الطرقات وتأخر بعض المباريات ليلة عمل ودراسة.

ولذا فإن تخفيض أسعار التذاكر سيحفز كثيرين على الحضور ولا سيما أنها عادت إلى سابق قيمتها، وزاد في التحفيز السحب على 28 سيارة خلال الأربع جولات القادمة.

وفي هذا الإطار أنوه بتفاعل تركي آل الشيخ مع مطالبات ملحة منذ سنوات، متمنياً أن يكون القرار القادم بشأن (القزع) وقصات الشعر المقززة التي باتت ظاهرة، في ظل صمت اتحاد القدم وهيئة الرياضة برغم وجود بند يمنع القزع.

*نقلا عن الرؤية الإماراتية