خرج الأحمر

بعد أن خالف كل توقعاتنا وقدم مستوى لم يكن في الحسبان خرج يوم أمس الأول منتخبنا الوطني البحريني لكرة القدم من الدور النصف نهائي ضمن دورة كأس خليجي 23 المقامة حاليًا على أرض وطن النهار دولة الكويت الشقيقة بعدما تغلب علينا المنتخب العماني الشقيق بهدف دون رد.

اعتقد الأن وبعد خروجنا من بطولة لابد وأن نقف على كافة الأمور التي صاحبت منتخبنا الوطني، عن نفسي لم أتوقع اطلاقًا أن يقدم منتخبنا الوطني ما قدمه من مستويات جيدة نالت استحسان جميع النقاد والمحللين وكل الإعلامين، خاصة المحايدين منهم.

الحقيقة وقبل شد الرحال الى الكويت الحبيبة كنت أظن بأننا سنخرج من الدور الأول وبمستوى هزيل جدًا نظرًا وعطفًا على الاداء الذي خرج عليه منتخبنا الوطني بتصفيات الملحق الآسيوي، ناهيكم عن عدم الرضا التام على الأسلوب الذي كان ينتهجه مدرب منتخبنا التشيكي سكوب، وأيضا بسبب عدم اختيار بعض اللاعبين الذين كان بإمكانهم عمل الفارق خلال البطولة.

نعم لقد تفاجأت بالاداء والرجولة التي خرج عليها لاعبو منتخبنا الوطني، ولولا الحظ الذي عاندنا من خلال لقائنا من الشقيق المنتخب العماني وخصوصا في شوط المباراة الثاني لكنا اليوم ممن وصل الى النهائي.

قدر الله وما شاء فعل، المهم اليوم أن نرى ما هو قادم، وهناك بعض السلبيات والنواقص التي لابد من تقييمها ووضع الحلول لها، كما يتعين على المسؤولين على الكرة اعلان خارطة الطريق لمستقبل منتخبنا الوطني وليس الوقوف عند ما انتهينا عليه بالبطولة.

كلها أيام ونعود إلى أرض مملكتنا الغالية البحرين، حينها سنتحدث وبشكل أوجز عن كل السلبيات التي لا بد وأن نقف عليها، وأيضا سيكون لنا رأي حول مستقبل منتخبنا الوطني من الناحية الفنية والإدارية وأفراد المنتخب من اللاعبين.

بشكل عام ورغم خروجنا إلا هناك شبه رضا تام عن المستوى الفني الذي خرج عليه منخبنا الوطني، «وأهل مكة أدرى بشعابها» لذا لن يصعب علينا المشاركة في عملية التقييم وابداء الرأي من باب المشاركة واداء الواجب، وإن غدا لناظره قريب.

*نقلا عن الأيام البحرينية