اليوم هو اليوم الموعود لختام خليجي 23 لكرة القدم بعد أيام جميلة قضاها شباب المنطقة في دار بوناصر. فالأنظار تتجه إلى ارض النهار حيث الجميع يستعد للذهاب الى استاد جابر الدولي لمعرفة بطل اللقاء الفاصل والنادر الذي يجمع منتخبنا الوطني ( الإماراتي) مع منتخب عمان الشقيق ووصفت بأنها جاءت منطقية ومنصفة تماما بين فريقين استحقا اللعب في نهائي البطولة. فمنتخبنا يعتمد على الفن والهندسة، والعمانيون يعتمدون على الخبرة، ومع ذلك نقول إن دورات الخليج ليس بها مقاييس معينة، هذا ما عودتنا عليه، وهو نجاح فني آخر يضاف إلى نجاحات خليجي 23 وبتألق المنتخبين الآن صعدا بجدارة إلى أمسية التتويج وفي ليلة ليست ككل الليالي، ويالها من ليلة يتوج فيها البطل المنتظر، فالأنظار هنا الى ارض الصداقة والسلامة.

نهنئ أنفسنا ونهنئ منتخب السلطنة الشقيق بالتأهل للنهائي الحلم بعد أن أثبتا أنهما الأجدر والأفضل فنيا، فالصعود لنهائي الأحلام والسحاب وإبعاد الفرق الأبطال صاحبة التاريخ تدفع المنتخبين للتطلع بقوة لاحتضان الكاس الغالية، وصعود منتخبنا الأبيض والعراقي لثاني مرة للعب في نهائي أم الدورات وأكثرها إثارة فنيا وجماهيريا وإعلاميا فقد تألق منتخبنا أمام العراق صاحب الإنجازات الكروية الجميلة الخليجية التي مر بها ناوله من التجارب الغنية، ولكن هذه المرة خرج حزينا بسبب ضربة جزاء من لاعب ( جديد) وسارق الفرحة فرض نفسه بقوة على اللاعبين وأصبح هدف الفوز بركلات الترجيح في الدورة محمد المنهالي الذي لعب في مركزي الظهير لأول مرة في بطولات كأس الخليج كان نجما صاعدا واستطاع مدربنا الايطالي الذي تعامل في نصف النهائي بصورة ذكية للغاية اللعب بدهاء تكتيكي هزم افضل منتخب في الدورة صاحب اعلى رصيد من الاهداف، الإ ان «زاكروني» ذاكر جيدا جعل منتخبنا يسعد الجماهير والشعب وسيكتب سيناريوا لكتاب جديد للكرة الاماراتية تبقى الصفحة الاخيرة وسنعرف عنوانه مساء اليوم جمعة الحسم والبطولة في ختام العرس الكروي الذي تنتظره كل الجماهير والتي نعتبرها النجم الأول للدورة.

اللعب في النهائي أمام الأشقاء سيزيد قوة الختام وتزداد حلاوة من أجل التنافس الشريف بين المنتخبين المتطورين، فلا غالب ولا مغلوب، ونعتبر الصعود بمثابة إنجاز للمنتخب الوطني الذي يقوده مدرب جديد ناسيا الاخفاق في تصفيات مونديال روسيا. حان الآن الوقت المناسب من خلال الخطوة الباقية والأهم للحصول على المركز الأول، فبغيره لن نقبله لكي نعيد البسمة والمكانة التي وصل إليها منتخبنا الحالي..فأقول لإخواني اللاعبين ستدخلون التاريخ من أوسع أبوابه بسبب الدعم اللامحدود الذي تجدونه من قياداتنا السياسية من اهتمام وعناية ومتابعة خاصة من أعلى المستويات، فاستثمروها جيدا لأنها ستعكس على تطور اللعبة وغيرها من الرياضات الاخرى، فالرسالة وصلت وعليكم الدور في الملعب رجال كما عرفناكم.. فنحن واثقون منكم خاصة ان الغالبية يلعبون اول مرة في تاريخ دورات الخليج، فالعزيمة والروح وسلاح الجمهور يقف في صفكم مقدرين تحملكم المسؤولية لتحقيق الحلم الذي يجول بخاطر كل فرد من أفراد الوطن الذين وصلوا عبر الطائرات المخصصة للجماهير بجانب أبناء الوطن يتواجدون في كل شبر من ارض الكويت والله من وراء القصد.

*نقلا عن الأيام البحرينية