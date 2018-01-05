ختامها الإمارات وعمان بنجاح كويتي

نهنئ أنفسنا جمعياً في الوطن الخليجي بنجاح دورة الخليج العربي الـ 23 في الكويت وتحقيق أهم أهدافها، منوهين بجهود المنظمين، كل في موقعه، مترقبين الختام اليوم بين الإمارات وعمان.استحق منتخبا عمان والإمارات الوصول للنهائي، علماً أنهما التقيا في أول المشوار ضمن المجموعة الأولى وفاز الأبيض بركلة جزاء، في حين قدم العمانيون مستوى جيداً، ونالوا نسبة واضحة في المنافسة وكانوا عند حسن ظن من رشحوهم، أما الأبيض فلم يظهر بالمستوى المتوقع وما يوازي النجوم الكبار فيه، لكنه تماسك وحقق الأهم بالوصول لنهائي البطولة.

وبناء على هذه المعطيات نتوقع مباراة تكتيكية من الطراز الرفيع، وحماساً كبيراً وجهداً وافراً، وبالتأكيد متى قدم ميسي الخليج (عموري) وتوأمه كروياً مبخوت وخليل مستواهم فسيكون الأبيض الأقرب للظفر بالكأس، بينما يتميز المنتخب العماني بقوة الالتحامات وسلاسة الأداء والتوازن دفاعاً وهجوماً مع تألق حارسه فايز الرشيد ضمن أبرز اللاعبين في هذه البطولة. ويعزز من حظوظ المنتخب العماني كفاءة المدرب فيربيك الذي نجح في تقديم منتخب قوي.

في المقابل، يحسب للمدرب الإيطالي زاكيروني نجاحه في تجاوز المباريات الماضية بما يساعده على تقديم الأفضل مستفيداً من خبرته الكبيرة وسيخوض اليوم اختباراً جديداً ومهماً جداً لبلورة طريقته الجديدة على لاعبي الأبيض.

*نقلا عن الرؤية الإماراتية