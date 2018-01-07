صلاح.. في سقف بورصة النجوم .. بعد المونديال

أصبح نجمنا محمد صلاح هو السلعة الكروية الأهم والأبرز في بورصة نجوم الكرة العالميين. بعد تتويجه بعدة جوائز كأحسن لاعب في أفريقيا وخلال أسبوع واحد. ومادة إعلامية سخية للصحافة الرياضية الانجليزية والاسبانية علي وجه الخصوص. لأن الحديث عن احتمالات انتقال صلاح وفي الميركاتو الصيفي القادم من الدوري الانجليزي الي الاسباني. أصبحت قوية جداً.. وتحديداً من ليفربول الي النادي الملكي في مدريد.. الكلام كثير وكبير ويدعو للفخر أيضاً. ان يكون نجمنا له هذه المساحات الكبيرة من اهتمامات الإعلام الأوروبي. ليس لأنه من توج كأفضل لاعب في افريقيا من الكاف وفي استفتاءات أخري ولكن لأن صلاح أصبح ساحر التهديف الأول في الدوريات الأوروبية والدليل بـ23 هدفاً في 29 مباراة. مع ليفربول في أربعة أشهر فقط. وهذه القدرات التهديفية لها قيمة كبيرة عند مسئولي الفرق الأوروبية الكبيرة. كما ان لنجمنا ميزة كبيرة. التقطها خبراء الكرة حول العالم. وهي قدرة صلاح علي الانسجام السريع جداً مع كل فريق لعب معه. باستثناء تشيلسي بسبب مورينيو الذي لم يعطه الفرصة.. فتألق صلاح بسرعة كبيرة مع بازل في سويسرا ثم مع فيورنتينا ومنه الي روما في الدوري الايطالي. ومنه عاد الي الدوري الانجليزي والقفزة الرائعة مع ليفربول.. ولاعب بمثل هذه الخاصية يكون سلعة كروية ثمينة جداً. لأنه يحمل معه حقيبة التميز والتفوق أينما رحل وحل فالنجاح معقود معه.

صحيفة ستار الاسبانية التقطت طرف الخيط. وراحت تتحدث عن نوايا فلورنتينو رئيس نادي ريال مدريد. الذي يريد ان يكسب ود في ظل حالة الاحباط المتمكنة الآن من جماهير الميرينجي ليقدم لها صفقة جديدة تسعدها وتعيد الاطمئنان إليها وان صفقة محمد صلاح هي التي تسيطر علي عقل بيريز بقوة حالياً وبحسب الصحيفة الاسبانية.

فيما أضافت صحيفة الديلي اكسبريس الانجليزية ان محمد صلاح سيكون أحد أشكال الصراع الذي سيشهده سوق الانتقالات الصيفية علي غرار البرازيلي نيمار الصيف الماضي. الذي انتقل لصفوف باريس سان جيرمان الفرنسي قادماً من من برشلونة الاسباني مقابل 222 مليون يورو. وأضافت الصحيفة ان ليفربول سيخوض معركة حامية جداً في الصيف المقبل للحفاظ علي نجميه وهدافه صلاح بعد رحيل نجمه فيليب كوتينيو الي برشلونة بـ142 استرلني في واحدة من الصفقات الكبري ونلقي بالسؤال هل يظفر ليفربول بملايين أخري من ريال مدريد مقابل انتقال صلاح في الصيف المقبل بصفة مماثلة علما بأن روما حصل علي 50 مليون يورو فقط في صفقة انتقال نجمنا الي ليفربول.. ولكن هذا السعر أصبح الآن من الذكريات. بالنسبة للسعر الحقيقي لمحمد صلاح.. وهذا ما أكدته الصحيفة بأن ليفربول لن يقبل عروضا بأقل من 150 مليون يورو لمن يريد ضم أحسن لاعب في أفريقيا.. ولكن بعد المونديال.

*نقلاً عن المساء المصرية