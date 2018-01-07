عموري وعمان

نحمد الله على سلامة الجماهير العمانية التي أصيبت بجروح جراء سقوط الحاجز الزجاجي في نهائي خليجي 23، ونهنيء الأشقاء العمانيين بكأس البطولة ونتمنى حظا باسما للأشقاء الإماراتيين وكذلك باقي المنتخبات في البطولات المقبلة، ونهنيء الكويتيين على نجاح التنظيم.

أما منتخب السلطنة قكرر سيناريو خليجي 19 على أرضه أمام السعودية وكسبها بركلات الترجيح، وفي خليجي 23 كان الأفضل منذ البداية وكسب ثقة النقاد وحقق البطولة بجدارة وبأداء أفضل من منافسه في المباراة النهائية، وأكد تفوقه في ركلات الترجيح بتألق حارسه فايز الرشيدي الذي يعتبر من أهم نجوم البطولة وأبدع في التصدى لجزائية عمر عبدالرحمن (عموري) آخر دقيقة من المباراة فارضا شوطين إضافيين، وعاد وكرر تألقه أمام عموري في الركلة الخامسة من ركلات الترجيح البطولية.

وبالنسبة لعموري فقد سجل نفسه ضمن أبرز سلبيات البطولة بمستواه غير الجيد مما أخل بجمال الأبيض، زاد في ذلك إهدار أهم ركلتي جزاء، الأولى آخر دقيقة من المباراة النهائية كانت كفيلة بمنح الإمارات اللقب، ثم الركلة الخامسة ترجيحيا لتضاعف متاعب عموري بعد أن سددها وسط المرمى وصدها الحارس، وهذا يحدث لأي نجم عالمي وسبقة نجوم في بطولات عالمية وأوروبية، دون أن نبخس حق الحارس العماني المبدع. وبالتالي يجب أن يستفيد عموري من هذا الدرس، علما أنه وبخيت وخليل لم يقدموا المتوقع منهم خلال البطولة وسنحت لهم فرصا لم يستثمروها.

*نقلاً عن الرؤية الإماراتية