ماذا قالت الكويتية لعموري؟

هناك أمور كثيرة في الحياة تؤثر سلباً في الجانب النفسي للفرد، منها على سبيل المثال الإخفاق في الدراسة وفقدان الأحبة وخسارة مال وهزيمة في منافسة رياضية وغيرها من هذه الأمور.

في كرة القدم الخسارة مؤلمة، لأنها لعبة شعبية ومصدر من مصادر سعادة الشعوب، وتكاد تكون المصدر الوحيد للسعادة في بعض البلدان.

في بعض منتخبات العالم، يتحمل النجوم العبء الأكبر من اللوم عند خسارة مباراة أو لقب، وهناك أمثلة على هذا الأمر، فاللاعب ميسي يتحمل لوم النقاد وعتب الجماهير على هزائم المنتخب الأرجنتيني.

عمر عبدالرحمن يعد اللاعب الأكثر جماهيرية في القارة الآسيوية، بسبب أسلوبه الممتع وذكائه وروحه القتالية وفنونه المتواصلة والمتجددة.

إن أكثر ما يقلق مدربي المنتخبات المنافسة هو «عموري»، لذا يوضع تحت المراقبة ويتعرض للضرب والمضايقة الجسدية والنفسية من أجل شل حركته ثم تعطيل فاعلية الأبيض.

حمل عمر المنتخب على كتفيه في خليجي 23، وقاتل قتال الأبطال، وشعر بأسى لم يشعر به من قبل عندما أضاع ركلتي جزاء في النهائي.

ابنة الكويت وسام نجف بهبهاني بادرت مسرعة إلى اللحاق ببعثة المنتخب الإماراتي لتقول له أمام زملائه في المطار «ارفع رأسك أنت إماراتي .. ارفع رأسك أنت عموري».

بادرة تستحق الثناء يا بهبهاني، وهكذا يجب أن يُعامل «عموري».

*نقلاً عن الرؤية الإماراتية