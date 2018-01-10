درافت المواليد بالطريقة الأمريكية!!

تعكف الهيئة العامة للرياضة منذ ولادة مشروع المواهب من المواليد المقيمين بالسعودية على الاهتمام به، من خلال التعاقد مع الكوادر الفنية المؤهلة وتنظيم معسكرات تهدف إلى اختيار أفضل المواهب لتجربتها في أندية دوري المحترفين السعودي، ودوري الأمير فيصل بن فهد.

مشروع ضخم استقطب المواهب من مختلف مناطق المملكة، لا يمكن الحكم على نجاحه في الوقت الراهن، يحتاج إلى فترة زمنية لتقييم التجربة على مختلف الأصعدة.

الشيء الجميل أن الهيئة العامة للرياضة تملك رؤية واضحة واستراتيجية مدروسة لكافة مراحل مشروع المواهب مواليد السعودية في هذا الجانب، كشف معالي رئيس الهيئة تركي آل الشيخ في برنامج كورة بقناة روتانا خليجية، بأن المواليد سيتم توزيعهم على الأندية من خلال "درافت".

معاليه لم يكشف تفاصيل آلية تسجيل المواليد في الأندية، لكن من خلال كلمة "درافت" يبدو أن الهيئة العامة للرياضة بالتعاون مع الاتحاد السعودي لكرة القدم، تنوي تطبيق التجربة الأمريكية المعروفة في توزيع أبرز المواهب في دوري الجامعات على الأندية المحترفة، في يوم يطلق عليه "درافت داي".

على سبيل المثال في دوري كرة القدم الأمريكية، يحتضن 32 فريقًا لا يطبق نظام الهبوط والصعود، والأندية لا تملك فئات سنية تعتمد على اللاعبين من دوري الجامعات الذين يتم تسجيلهم بطريقة تعرف بـ "درافت داي"، في يوم معين سنويًّا، يتم تسويق أبرز المواهب بدوري الجامعات على الأندية، ويملك النادي الحاصل على المركز الأخير بسلم ترتيب الدوري في الموسم الماضي فرصة الاختيار الأولى، وبذلك تكون له فرصة كبيرة لتسجيل أفضل موهبة لضمان تدعيم صفوف الفريق بلاعب يصنع الفارق في الموسم القادم، ويكون فرصة الاختيار الثانية لصالح الفريق الحاصل على المركز قبل الأخير، وهكذا بالتدريج، ليكون صاحب المركز الأول بطل الدوري هو الأخير في "درافت داي"، يختار لاعبًا من مواهب الجامعات؛ لذلك تقل فرصته في الحصول على أفضل اللاعبين، والهدف من ذلك الحفاظ على تقارب المستويات الفنية بين جميع الأندية.

يسمح لجميع الأندية بدوري المحترفين في "درافت داي" بأن تعقد صفقات فيما بينها بالتنازل عن ترتيب الاختيار أو التعاقد مع لاعب معين لصالح ناد منافس، مقابل صفقة تبادل لاعبين.

يوم اختيار اللاعبين الهواة في كرة القدم الأمريكية، يستمر لمدة يومين ويمنح جميع الـ 32 فريقاً سبع جولات للاختيار، من شروط "درافت داي" يجب أن يكون اللاعب أمضى ثلاث سنوات في الجامعة؛ ليصبح مؤهلاً للمشاركة في دوري كرة القدم الأمريكية للمحترفين، والأمر مختلف في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، يكون "درافت داي" لمن يبلغ عمره 19 سنة يدرس بالجامعة، أو أمضى سنة واحدة على تخرجه من المرحلة الثانوية، ولكل لعبة شروط تختلف عن الأخرى بشأن تسجيل اللاعبين الهواة، تحددها روابط الأندية للمحترفين.

لا يبقى إلا أن أقول:

هناك كثير من التفاصيل حول ما يعرف بـ "درافت داي" المطبق في أمريكا لاختيار اللاعبين الهواة لتسجيلهم بدوري المحترفين، ومن يرغب في معرفة تفاصيل أكثر لم أسردها في المقال يوجد فيلم

أنتج في عام 2014م، يسلط الضوء على تفاصيل هذا اليوم المهم بالرياضة الأمريكية. "DRAFT DAY"

شيء جميل أن تطبق الهيئة العامة للرياضة التجارب العالمية في مشروع المواهب المواليد، وهذا يكشف لك رؤية القائمين على المشروع وتخطيطهم المحاكي للتجارب العالمية الناجحة.

قبل أن ينام طفل الـ "هندول" يسأل:

هل سيكون "درافت داي" السعودي بالطريقة الأمريكية؟!

*نقلا عن الرياضية السعودية