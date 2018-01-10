وجد قرار تكليف اللواء محمد خلفان الرميثي بمهام رئاسة مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة إجماعاً وقبولاً منقطع النظير من مختلف فئات المجتمع، التي استقبلت قرار مجلس الوزراء الموقر بترحيب بالغ، لما يتمتع به الرميثي من خبرات وسجل زاخر من النجاحات في مختلف المواقع والمناصب التي تبوأها في الإدارة الرياضية، ويعتبر الرميثي من القيادات الرياضية الوطنية ذات الكفاءة العالية، وله بصمات واضحة وسجل حافل من النجاحات في كل المجالات والمناصب التي تبوأها، بدءاً من نادي العين مطلع الألفية الجديدة، مروراً باتحاد الكرة ومجلس أبوظبي الرياضي والاتحاد الآسيوي، ووجود الرميثي على قمة الهرم الرياضي في هيئة الرياضة، التي سبق له أن تولى فيها منصب نائب رئيس الهيئة العامة للرياضة، من شأنه أن يسهم بشكل كبير في إحداث نقلة نوعية في دور المؤسسة الرياضة الأهم في الدولة.

وينتظر الشارع الرياضي الذي استقبل خبر تولي الرميثي رئاسة هيئة الرياضة بترحيب وتفاؤل كبيرين، أن تكون أولى مهام الرئيس الجديد إعادة صياغة سياسات واستراتيجيات الهيئة برؤية مستقبلية، تستند إلى الوقوف عند مكامن الخلل في المنظومة الرياضية وإيجاد الحلول اللازمة، وتمثل تلك الخطوة أولى التحديات أمام الهيئة بتشكيلها الجديد، والتي يتوقع لها أن تشهد نقلة نوعية تعيدها للواجهة من جديد.

كلمة أخيرة

مرحلة الرميثي كانت استثنائية في جميع المناصب التي وُجد فيها، وستكون كذلك مع هيئة الرياضة.

*نقلا عن الرؤية الإماراتية