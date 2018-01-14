.. كنت وعدد من الشباب أبناء جيلي في مكة المكرمة وجدة نمارس لعبة الشطرنج، وكلما مرت بخاطري هذه اللعبة تذكرت صديقي الأديب المعروف المكاوي لقمان يونس، فقد كان من هواة الشطرنج، وكان يلعب في كثير من الليالي مع منافسيه، وقد جاءته منيته – رحمه الله - وهو يلعب هذه اللعبة المفضلة لديه مع صديقه الخطاط عبدالرزاق خوجة بفندق البحر الأحمر بجدة.

وبمناسبة بطولة الشطرنج التي أقيمت في الأسبوع الأخير من الشهر الماضي (ديسمبر) بالرياض، فإنني أذكر القارئ العزيز خلاصة لا يستغني عنها هواة هذه اللعبة العجيبة.

ففي رواية «لاعب الشطرنج» للأديب النمساوي ستيفان زفايغ، يدخل بطل الرواية السجن بتهمة غير ثابتة ومشكوك فيها، وعندما قضى أول ليلة في المعتقل ظن أنه سيموت من الوحدة، ومن الملل، ومن الهم والغم.

وبعد قضاء سنوات خرج من السجن واستأجر غرفة في أحد الفنادق التي تنظم لروادها بطولة الشطرنج، فقرر أن ينضم إلى مشاهدي مباريات الشطرنج، ولدهشته وجد أن المشاركين كلهم في صف واحد يواجهون فتى واحداً يبدو صامتاً كما لو كان معاقا، وليس يتحرك فيه سوى عينيه على عدد من رقعات الشطرنج، يدور عليها واحدة واحدة.. فيحرك بيدقا، أو جنديا، أو حصانا، أو وزيراً قبل أن يقضي عليهم جميعا بحركة كش ملك، واحداً بعد الآخر.

هنا تحفز السجين السابق وركز على أحد المشاركين الذي وجده يوشك على أن يتخذ حركة فيقع في فخ لا مخرج منه، فقاله له السجين: احذر. وكان الفتى الصامت يدور على لاعبين آخرين.

وقال السجين للاعب: خذ هذه الحركة وإلا خسرت، فنظر اللاعب إليه كما لو أنه كان غريقا يبحث عمن ينقذه، ولما وصل الفتى الصامت إلى صاحبنا وقف طويلا وعلم أن المعركة الحقيقية هي أمام اللاعب الذي تفادى مصيدته ففكر ثم فكر، واندهش بقية اللاعبين، كيف وقف الفتى الصامت، وهو الذي لا يحتاج لتفكير عميق ليهزم خصمه، وأخيراً ولأول مرة انتهت المباراة بالتعادل فكانت هذه المباراة حديث المدينة كلها، لأنه لم يسبق لأحد أن تعادل مع الفتى الصامت.

وكان بين الحاضرين صحفي فقرر أن يلاحق السجين السابق، ولما وصل إلى غرفته استأذن منه، ففرح الرجل لأنه سيلتقي بإنسان بعد حرمان عدة سنوات في ظلمة السجن.

وسأله: هل كنت بطلا سابقاً في اللعب ؟ فقال: لا. ولكني كنت هاوياً ثم وجدت كتاباً في غرفة السجان فسرقته، وكان عن عشرات بل مئات من لعبة الشطرنج، فعشت خلال سنوات الفراغ والوحدة عليها أتنقل من مباراة إلى مباراة ومن بطولة إلى بطولة، حتى انقضت مدة العقوبة وخرجت من السجن.

إن لعبة الشطرنج في نظري هي أجمل لعبة لأنها لا تحتاج إلى عضلات ولا إلى أي نشاط بدني. ولعل النوادي الرياضية تعطي اهتماماً أكبر للتدريس على هذه اللعبة الفكرية التي كان من رجالها الخليفة هارون الرشيد والملك حسين وغيرهم من المشاهير.

السطر الأخير:

ملكنا مقطع الرزق فأفقرنا وأغنينـــــا

وحُزْنا طاعة الدهر فأغضبنا وأرضينـا.

*نقلاً عن عكاظ السعودية