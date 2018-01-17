كلوب وغوارديولا.. مهنية احترافية أم روح رياضية!!

في مشهد مضحك مخز ظل عثمان ديمبلي طريح فراش الليغا الاسباني منذ قدومه بملايين الدولارات بصفقة مدوية، خلقها الظرف الذي كان يعيشه برشلونة تحت صدمتي رحيل نيمار وضيق وقت الميركاتو.. اذ لم يلعب الفرنسي الا دقائق معدودة خلال مدة تواجده في الدوري الاسباني الذي يفترض ان يكون المستقطب الملاييني على قدر العطاء وانتظار الجماهير، لكن عثمان بدا وكأنه لاعب ورقي، قضى تسعين بالمائة من المرحلة الاولى في اسرة عيادات برشلونة.. من جهة اخرى قالت تقارير صحفية إن الإصابات المتكررة لديمبلي وان ضرت برشلونة فنيا، الا انها مفيدة ماديا.اذ تقول صحيفة ماركا إن برشلونة تعاقد مع ديمبلي مقابل 105 ملايين يورو، بالإضافة إلى 40 مليونا كمتغيرات، منها 20 مليونا تعتمد على عدد المشاركات الرسمية للاعب بقميص برشلونة. وسيتم دفع المبلغ كاملا لدورتموند في حال مشاركة الفرنسي في 100 مباراة مع برشلونة «بواقع 5 ملايين مقابل كل 25 مباراة». ومن شأن إصابات ديمبلي أن تؤجل دفع 15 مليونا على الأقل من الـ20 المرهونة بالمشاركة.

يعترض الكثيرون على تسمية الملاكمة بانها لعبة الفن النبيل، على اساس ان الملاكمين وبعد صراع اثني عشر جولة بمنتهى القسوة والتسديد الجسدي الذي يطال الآخر من اجل الاطاحة به حد التجندل على الارض وفقدان الوعي، الا انهم يتعانقون بمعزل عن النتجية في ازدواجية غريبة وتستحق التوقف والاعجاب.. من هنا وجب على بقية الالعاب ان تكون اقل اصطدامية وخصومية مع المنافسين الآخرين، خاصة في لعبة كرة القدم الاولى عالميا. وقد اعتدنا على بعض التصرفات والسلوكيات المقززة تجاه المنافسين من قبل بعض المتخلفين، لكن في بعض المشاهد ما يستحق التقدير الحقيقي والانموذجية والقدوة.

شاهدنا غوارديولا ويورن كلوب مع قوة تنافسية مباراتهم بين المان سيتي وليفربول، الا انهما تحاضنا قبل المباراة بعناق رائع وبعد المبارة بالتفاتة ورسالة اروع. تصريحات ما بعد المباراة لم تخرج من ذات السلوكية والمنهجية الاحترافية، فقد قال بيبي لشبكة «سكاي سبورت»: «أبارك لليفربول، كانت المباراة في أيدينا بعد أن كانت النتيجة (1-1)، ثم فجأة أصبحت (4-1)، لم نكن نملك الصلابة الكافية، علينا أن نعيش مع هذا النوع من الأوضاع خلال الموسم». وأضاف: «في الواقع نحن خسرنا مباراة، ولدينا أسبوع من أجل التعافي والاستعداد، نعلم كم كان صعبا اللعب أمام ليفربول، خاصة على ملعبه.

من جانبه ظهر الألماني كلوب، أمام وسائل الإعلام للحديث عن فوز فريقه، في تصريحات نقلتها صحيفة «ديلي ستار» البريطانية:«سوف نرى ماذا سيعطينا حتى نهاية الموسم». مضيف:«أن نسجل 4 أهداف في هذا الأسبوع بعد رحيل فيليب كوتينيو فهذا بيان كبير، تلقي ثلاثة أهداف لم يكن أمرا باردا، إنها ليلة مثالية ونتيجة عادلة». مضيفا:«يمكنك مشاهدة المباراة كمدرب أو مشجع، أنا أفضل مشاهدتها كمشجع بالتأكيد، إنه مستوى كبير من الفريقين لا أعرف المستوى الذي لعبنا به، لم أكن خائفا في النهاية، لم أكن أعتقد أننا سوف نتلقى الهدف الرابع، لقد عرفت لاعبي فريقي جيدا».

*نقلا عن الأيام البحرينية