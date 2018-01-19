اتحاد عزت يعيد تشكيل لجنة الانضباط والأخلاق

قرر اتحاد القدم السعودي برئاسة عادل عزت، يوم الجمعة، إعادة تشكيل لجنة الانضباط والأخلاق التي يترأسها الأسترالي جيمس كيتشينغ.

وبحسب بيان أصدره اتحاد اللعبة: "قرر مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم إعادة تشكيل لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم على النحو التالي: جيمس كيتشينغ رئيسا، بدر المعجل نائبا، أيمن الرفاعي عضوا، عبدالعزيز السويلم عضوا، عبدالمجيد البطي عضوا".

وتابع بيان اتحاد القدم: "ويأتي قرار مجلس إدارة الاتحاد السعودي وفقا للمادة (4/35) من النظام الأساسي للاتحاد السعودي لكرة القدم، والتي تقضي بصلاحية مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم في تعيين رؤساء اللجان القضائية، وغرفة فض المنازعات ونواب رؤسائها وأعضائها لمدة 4 سنوات، وإعادة تشكيلها لمقتضيات المصلحة العامة".