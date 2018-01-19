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اتحاد عزت يعيد تشكيل لجنة الانضباط والأخلاق

المصدر: العربية.نت
عزت ونائبه التمياط خلال اجتماع سابق
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قرر اتحاد القدم السعودي برئاسة عادل عزت، يوم الجمعة، إعادة تشكيل لجنة الانضباط والأخلاق التي يترأسها الأسترالي جيمس كيتشينغ.

وبحسب بيان أصدره اتحاد اللعبة: "قرر مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم إعادة تشكيل لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم على النحو التالي: جيمس كيتشينغ رئيسا، بدر المعجل نائبا، أيمن الرفاعي عضوا، عبدالعزيز السويلم عضوا، عبدالمجيد البطي عضوا".

وتابع بيان اتحاد القدم: "ويأتي قرار مجلس إدارة الاتحاد السعودي وفقا للمادة (4/35) من النظام الأساسي للاتحاد السعودي لكرة القدم، والتي تقضي بصلاحية مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم في تعيين رؤساء اللجان القضائية، وغرفة فض المنازعات ونواب رؤسائها وأعضائها لمدة 4 سنوات، وإعادة تشكيلها لمقتضيات المصلحة العامة".

كلمات دالّة

#الاتحاد السعودي, #هيئة الرياضة, #عادل عزت

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