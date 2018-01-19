ندرة المهاجم المواطن

يعاني المهاجم المواطن من فرصة المشاركة في دوري الخليج العربي والمسابقات المحلية، بسبب اعتماد معظم الأندية على المهاجمين الأجانب.

وهو الأمر الذي ألقى بظلاله على المنتخب الوطني الأول، وكان ظاهراً في منافسات خليجي 23 بالهدف الوحيد الذي أحرزه الأبيض ومن ضربة جزاء.

رئيس اتحاد الكرة مروان بن غليطة تناول الموضوع وأكد أن الكرة الإماراتية ستعاني منها وسيظهر أثرها في المستقبل، وهناك العديد من المواهب حبيسة الاحتياط بسبب المهاجمين الأجانب.

وهي مشكلة خطيرة جدا وبحاجة لحلول، لأن هناك العديد من المواهب الشابة المميزة التي لن تجد فرصتها في الوضع الحالي وهناك أسماء دفنت سابقاً لذات السبب.

على الورق لا يوجد من ينافس مبخوت وخليل في المنتخب الأول ولا يوجد لاعب دكة بإمكانه تعويضهما، ومهما كان الثنائي سيئاً لن يكون البديل أفضل منهما.

ومن المؤسف أن تقف الكرة الإماراتية وترتكز على حالة الثنائي في ظل عدم وجود منافسين لهما، وبالتركيز على قائمة الهدافين في الدوري تجد أن هناك شرخاً كبيراً على صعيد المهاجمين المواطنين.

كما أن المنتخب بحاجة لمهاجم جائع في لحظة التشبع التي يعيشها خليل ومبخوت، وذلك لخلق أجواء تنافسية بدلاً من حالة الضمان التي يعيشها الثنائي.

*نقلا عن الرؤية الإماراتية