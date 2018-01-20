بطولة عام تاريخي

يلتقي اليوم فريقا الجزيرة والوحدة في مباراة تاريخية ومهمة للطرفين. كأس عام زايد يستحق من الفريقين بذل أقصى الجهود من أجل الظفر باللقب، كما يستحق من عشاق الكرة الإماراتية الحضور والاحتفال بهذه المناسبة من على مدرجات ملعب بني ياس.

هذه ليست مباراة كرة قدم عادية، والفوز فيها لا يعني الحصول على ثلاث نقاط، بل على لقب يُخلّد الجيل الذي حققه، لذا، فعلى اللاعبين السعي لبلوغ هذا المجد المهني، فهذه المناسبات لا تتكرر كثيراً، خصوصاً بالنسبة للاعبين الذين ينوون ترك الميدان.

إنها فرصة مناسبة أيضاً للمواهب الشابة، فتحقيق بطولة في عام مميز يحفزهم لتقديم الأفضل في المستقبل ويساعدهم على تحقيق أمجاد كروية جديدة.

هذه فرصة المدربين والإداريين واللاعبين والجمهور، وعلى كل واحد أن يؤدي دوره بأفضل صورة.

ليس من الصائب النظر إلى المباراة على أنها مواجهة تجري بين فريقين فحسب، بل يجب النظر إليها أيضاً على إنها مناسبة شعبية لا يمكن أن تحقق نجاحها الكامل من غير مشاركة قطاعات المجتمع كافة.

الانفتاح على الأندية غير المنافسة في هذه البطولة أمر مهم، لأن هذا الحدث يجب أن يتحول إلى احتفالية سنوية، وهذا يتطلب جهداً كبيراً ومدروساً ومتواصلاً من لجنة دوري المحترفين والأندية.

كل التوفيق لجماهير الكرة الإماراتية وعشاقها في هذه المناسبة الغالية.

*نقلا عن الرؤية الإماراتية